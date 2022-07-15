Седьмой пакет санкций против РФ: Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго на золото

В ЕС предлагают продлить действие уже наложенных на Россию санкций на полгода, а также запретить импорт золота с территории государства-агрессора.

Европейская комиссия предлагает ввести запрет на импорт российского золота в страны ЕС и продлить действие уже существующих ограничений до января 2023 года в рамках седьмого пакета санкций. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Еврокомиссией в пятницу, 15 июля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Новый пакет, согласно сообщению ЕК, будет нацелен на поддержание и повышение эффективности предыдущих шести пакетов санкций ЕС против РФ. Новые меры предусматривают интеграцию политики ограничений с той, которую соблюдают партнеры и союзники Евросоюза, в частности, страны "Большой семерки" G7.

Очередным пакетом предлагается запретить России импортировать свое золото в страны ЕС, а также усилить контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий. Помимо этого ЕК предлагает продлить время действия уже введенных санкций на полгода.

"Ожесточенная война России против Украины не ослабевает. Поэтому сегодня мы предлагаем ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В пакете планируется подтвердить, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией. Кроме того, в тексте уточняется точный объем некоторых финансовых и экономических санкций.

Теперь седьмой пакет санкций должен одобрить Совет ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала уже сообщал, что в грядущий, седьмой, пакет санкций ЕС войдет импорт золота из РФ, однако включать туда газовое эмбарго не планируется.

Также Фокус сообщал, что в ЕС рассматривают возможность отмены санкций, введенных в отношении ряда российских бизнесменов.