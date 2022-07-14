Евросоюз раздумывает над снятием санкций с некоторых российских олигархов, — Bloomberg

Европейские юристы предупредили послов ЕС, что ограничения против ряда россиян были введены на "слабых основаниях".

Евросоюз обсуждает вопрос об отмене санкций, введенных в отношении ряда россиян в связи с полномасштабной войной РФ против Украины. Это происходит на фоне того, как юристы ЕС обнаружили, что основания, на которых были применены ограничения, могли быть слабыми. Об этом со ссылкой на лиц, знакомых с вопросом, сообщает американское агентство Bloomberg.

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По данным журналистов, около 30 лиц подали в суд на Евросоюз с требованием исключить их из санкционных список, а еще около 10 обратились в ЕС напрямую с той же целью. В среду, 13 июля, юридическая служба Евросоюза сообщила послам ЕС, что некоторые из запросов подсанкционных лиц оправданы, поскольку предоставленная ими информация показала, что основания для санкций "были либо слабыми, либо устаревшими, либо неверными".

Документы, с которыми ознакомились в издании, свидетельствуют о том, что основатель компании по производству удобрений EuroChem Group AG и его супруга Александра, стальной магнат Алексей Мордашов и металлургический магнат Алишер Усманов были среди тех, кто обратился в ЕС с просьбой пересмотреть решение о введении в отношении них санкций. В агентстве допустили, что, в случае пересмотра, санкции будут сняты лишь с небольшого количества лиц.

"Правовая основа любых санкций должна быть прочной, поскольку проигрыш судебного дела сопряжен с репутационными и экономическими рисками для ЕС. Тем не менее, для снятия санкций с отдельных лиц требуется поддержка государств-членов, и некоторые дипломаты призвали не принимать поспешных решений на встрече в среду", — говорится в публикации.

Напомним, в мае стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович решил оспорить в суде ЕС введенные против него санкции. Он подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС.

Тем временем премьер-министр Чехии Петр Фиала недавно сообщил, что в грядущий, седьмой, пакет санкций ЕС войдет импорт золота из РФ. Также ожидается, что список санкционных товаров, запрещенных для экспорта в Россию, будет расширен. В то же время в новый перечень ограничений не войдет газовое эмбарго.