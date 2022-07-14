Євросоюз роздумує над зняттям санкцій із деяких російських олігархів, — Bloomberg

Європейські юристи попередили послів ЄС, що обмеження проти низки росіян запроваджені на "слабких підставах".

Євросоюз обговорює питання про скасування санкцій, введених щодо низки росіян у зв'язку з повномасштабною війною РФ проти України. Це відбувається на тлі того, як юристи ЄС виявили, що підстави, на яких застосовано обмеження, могли бути слабкими. Про це з посиланням на осіб, знайомих із питанням, повідомляє американське агентство Bloomberg.

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За даними журналістів, близько 30 осіб подали до суду на Євросоюз з вимогою виключити їх зі списку санкцій, а ще близько 10 звернулися до ЄС безпосередньо з тією ж метою. У середу, 13 липня, юридична служба Євросоюзу повідомила послам ЄС, що деякі із запитів підсанкційних осіб виправдані, оскільки надана ними інформація показала, що підстави для санкцій "були або слабкими, або застарілими, або неправдивими".

Документи, з якими ознайомилися у виданні, свідчать про те, що засновник компанії з виробництва добрив EuroChem Group AG та його дружина Олександра, сталевий магнат Олексій Мордашов та металургійний магнат Алішер Усманов були серед тих, хто звернувся до ЄС з проханням переглянути рішення про введення щодо них санкцій. В агентстві припустили, що, у разі перегляду, санкції знімуть лише з невеликої кількості осіб.

"Правова основа будь-яких санкцій має бути міцною, оскільки програш судової справи пов'язаний з репутаційними та економічними ризиками для ЄС. З усім тим, для зняття санкцій з деяких осіб потрібна підтримка держав-членів, і деякі дипломати закликали не приймати поспішних рішень на зустрічі в середу", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що російський мільярдер Роман Абрамович вирішив оскаржити в суді ЄС введені проти нього санкції. Він подав позов до Європейського суду у Люксембурзі проти Ради ЄС.

Тим часом прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала нещодавно повідомив, що до майбутнього, сьомого, пакета санкцій ЄС увійде імпорт золота з РФ. Також очікується, що список санкційних товарів, заборонених для експорту до Росії, буде розширено. Водночас у новий перелік обмежень не увійде газове ембарго.