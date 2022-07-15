Сьомий пакет санкцій проти РФ: Єврокомісія пропонує запровадити ембарго на золото

У ЄС пропонують продовжити дію санкцій, вже накладених на Росію, на пів року, а також заборонити імпорт золота з території держави-агресора.

Європейська комісія пропонує запровадити заборону на імпорт російського золота до країн ЄС та продовжити дію вже наявних обмежень до січня 2023 року в межах сьомого пакета санкцій. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому Єврокомісією в п'ятницю, 15 липня.

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Новий пакет, згідно з повідомленням ЄК, буде націлений на підтримку та підвищення ефективності попередніх шести пакетів санкцій ЄС проти РФ. Нові заходи передбачають інтеграцію політики обмежень з тією, яку дотримуються партнери та союзники Євросоюзу, зокрема країни "Великої сімки" G7.

Черговим пакетом пропонується заборонити Росії імпортувати своє золото до країн ЄС, а також посилити контроль за експортом подвійного призначення та передових технологій. Крім цього, ЄК пропонує продовжити час дії вже введених санкцій на пів року.

"Запекла війна Росії проти України не слабшає. Тому сьогодні ми пропонуємо посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, ефективніше застосовувати їх і продовжити до січня 2023 року. Москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію", — сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

У пакеті планується підтвердити, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією. Крім того, в тексті уточнюється точний обсяг деяких фінансових та економічних санкцій.

Тепер сьомий пакет санкцій має схвалити Рада ЄС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала вже повідомляв, що до майбутнього, сьомого, пакету санкцій ЄС увійде імпорт золота з РФ, проте включати туди газове ембарго не планується.

Також Фокус повідомляв, що в ЄС розглядають можливість скасування санкцій, запроваджених щодо низки російських бізнесменів.