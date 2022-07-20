Только под расписку. Как правильно брать и давать деньги в долг

Фокус узнал, какова юридически верная процедура для оформления денег в заем частными лицами.

В Украине передача денег в долг предусмотрена Гражданским кодексом Украины. А конкретные требования к форме, реквизитам, содержанию расписки сформированы в результате многолетней судебной практики.

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Фокус разбирался, как правильно написать расписку о займе денег.

Долговая расписка: как точно получить свои деньги обратно

Правильная расписка о займе денег или других ценностей даст возможность получить их обратно через суд в 99,9% случаев, пояснил Фокусу Игорь Лавриненко — советник, адвокат юрфирмы Totum. Однако, по его словам, в 50% случаев люди допускают ошибки — и тогда вернуть долг даже через суд становится сложнее.

Оформить расписку о займе денег правильно — это очень важно. Но для начала стоит понять, какие типы расписок существуют и чем они отличаются.

Подтвердить условия: для чего нужна расписка

Долговая расписка — это документ, который подтверждает заключение договора займа и его условий, она свидетельствует непосредственно о факте получения должником от кредитора определенного количества денег или вещей. Так постановила Большая Палата Верховного Суда от 16 января 2019 г. по делу № 464/3790/16-ц, объяснил Фокусу управляющий партнер юркомпании Winner Игорь Ясько.

"Необходимо отметить, что денежные средства или вещи предоставляются на условиях и в соответствии с договором займа, который стороны заключают между собой и в котором согласовывают существенные условия предоставления средств/вещей, а расписка является лишь документом, подтверждающим фактическую передачу заемщику денежных средств/вещей кредитодателем", — уточняет адвокат, арбитражный управляющий юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

Чем отличается долговая расписка от денежной расписки

Денежная, имущественная или долговая расписка по своей сути — один и тот же документ, который подтверждает передачу денег или другого имущества взаймы и обязанность вернуть деньги/имущество, говорит Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и Партнеры".

С юридической точки зрения между долговой и денежной распиской нет никакой разницы, согласен Игорь Лавриненко. Однако с точки зрения содержания их можно различить, отмечает эксперт: "Любая денежная расписка является долговой, но не любая долговая будет денежной".

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Например, если речь идет о передаче в долг зерна или золота — это зафиксирует долговая, но не денежная расписка. Потому что занимается определенный вид продукции, товаров или имущества, что имеют определенную оценочную стоимость, а не непосредственно деньги.

Правильно оформить: требования к расписке о передаче денег

Правильная расписка о займе денег должна быть составлена заемщиком обязательно в письменном виде, подчеркивает Ирина Усиченко.

Расписка о передаче денег в долг должна содержать такую информацию:

персональные данные сторон: фамилия, имя и отчество, адрес места жительства, год рождения,

реквизиты документов, удостоверяющих стороны: паспорт гражданина или заграничный, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН),

описание имущества или сумма денег, полученных взаймы,

обязательство вернуть долг ссудодателю в указанный срок: дату или событие, с наступлением которого заемщик должен вернуть долг (вернуть по требованию заемщика или в течение определенного срока),

подписи сторон,

дата заключения договора (расписки),

место подписания самой расписки.

Кстати, кроме подписей, рядом в расписке обязательно нужна расшифровка — имя, фамилия и отчество тех, кто подписывает расписку о передаче денег (имущества) в долг. Некоторые юрфирмы также рекомендуют заключать договор о займе и подписывать расписку в присутствии свидетелей, чьи данные также в таком случае можно указать в документе (в расписке).

Игорь Лавриненко говорит, что расписка основывается на трех аспектах: платности, срочности, возвратности.

"Платность означает, что за пользование тем или иным имуществом обычно предусматривается определенный процент. Возвратность — что человек пользуется имуществом в течение определенного срока и оно подлежит возврату. Срочность — что стороны договора определяют, в течение какого срока лицо пользуется этим имуществом", — пояснил Лавриненко.

Юрист отмечает, что если стороны не заключают нотариально удостоверенного договора, все эти составляющие обязательно должны быть в расписке. При отсутствии одной из этих характеристик или возможности произвольного толкования суд может не признать документ распиской.

[ + – ] Долговая расписка: образец Фото: Википедия

Бывают случаи, когда заемщик при оформлении расписки забывает прописать вопрос уплаты процентов за пользование заемными средствами — или же уточнить, что ссуда возвращается без начисления процентов, рассказывает Александр Камша.

"На самом деле, в интересах заемщика четко отметить данное условие в расписке. В случае, если в договоре ссуды и в расписке отсутствует указание о беспроцентной ссуде – у ссудодателя появляется право на взыскание с заемщика процентов за пользование ссудой в размере учетной ставки Нацбанка (сейчас это 25% годовых, — Фокус)", — поясняет Камша.

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Эксперт обращает внимание на важный нюанс: такое правило работает только по отношению к долгу в гривне.

Хотя вообще законы не запрещают частные кредиты в иностранной валюте — в таком случае в расписке нужно правильно указать валюту займа — заемщик будет обязан вернуть такую же сумму и, конечно, в той же валюте.

Сумму в расписке нужно указать обязательно прописью, рекомендует Игорь Ясько.

Долговая расписка есть. А как вернуть деньги?

Если расписка оформлена правильно, вероятность возврата имущества через суд 90-99%, и это не будет для проблемой для выдавшего деньги в долг человека, заверяет Игорь Ясько.

До момент возврата имущества ссудодателю нужно обязательно хранить расписку, подчеркивает Ирина Усиченко.

"Наличие оригинала долговой расписки у займодателя свидетельствует о том, что деньги были переданы заемщику и не возвращены. А наличие оригинала расписки у заемщика свидетельствует о выполнении им обязательства по возврату денежных средств в полном объеме", — говорит Усиченко.

Если заемщик добровольно не возвращает деньги, Игорь Лавриненко рекомендует сначала обратиться к нему с претензией на выполнение требований.

"Нужно составить претензию на выполнение требований законодательства, в которой указать требование вернуть средства в срок до определенной даты на определенный банковский счет. Претензию нужно отправить ценным письмом с описанием вложенного, почтовую квитанцию — сохранить. Если этого не сделать, суд может решить, что должник не был уведомлен должным образом", — объяснил Лавриненко.

По его словам, обращение к заемщику с претензией необходимо, чтобы в дальнейшем убедить суд, что заимодатель сделал все, чтобы урегулировать вопрос во внесудебном порядке.

В целом, согласно закону, у ссудодателя есть три года, чтобы обратиться в суд с вопросом требования денег, предоставленных в долг по расписке.

"Течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права", — заключает Игорь Ясько.