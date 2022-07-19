Экс-глава ПриватБанка будет оспаривать заочный арест в Европейском суде по правам человека

Высший антикоррупционный суд в апелляции оставил в силе заочный арест банкира, и с этим решением адвокаты Дубилета не согласны — готовятся оспаривать его в других судах.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщили экс-главе ПриватБанка подозрение в растрате 85,2 млн. грн., а ВАКС (Высший антикоррупционный суд) в апелляции оставил в силе заочный арест Александра Дубилета. Юристы банкира с решением суда не согласны — говорят, что заочный арест "является незаконным".

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"Александр Дубилет не скрывается. Он проживает в Израиле, куда уехал в 2017 году, еще задолго до вручения подозрения (февраль 2021 года). Состоит на консульском учете в посольстве Украины. Поэтому следствию известно его местонахождение", — говорит Денис Бугай, представитель Александра Дубилета.

По его словам, во время апелляционного пересмотра суд не дал возможности банкиру выступить на заседании. "Поданное Александром Дубилетом ходатайство об участии в заседании дистанционно Апелляционная палата ВАКС безосновательно оставила без удовольствия. И это при том, что клиент уже неоднократно принимал участие в заседаниях ВАКС дистанционно", – добавил Денис Бугай.

Теперь адвокаты Александра Дубилета готовятся оспаривать решение ВАКС, в частности, в Европейском суде по правам человека.

Ранее Фокус писал, что Александра Дубилета, его заместителя и руководителя департамента подозревают в растрате средств, которые они вывели на счета компаний за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным. По данным НАБУ, следствие установило, что Дубилет и другие в декабре 2016 года за день до признания банка неплатежеспособным сфальсифицировали документы. Подложные бумаги позволили им выплатить со счетов банка 223 млн. грн. в пользу связанных с экс-акционерами банка компаний.

Напомним, в прошлом году Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с просьбой объявить в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.