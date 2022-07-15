Экс-главе "ПриватБанка" сообщили подозрение в растрате, — НАБУ

Александра Дубилета, его заместителя и руководителя департамента подозревают в растрате средств, которые они вывели на счета компаний за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным.

В пятницу, 15 июля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщили экс-главе "ПриватБанка" подозрение в растрате 85,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Известно, что подозрения в этом же преступлении объявили также первому заместителю главы банка и руководителю департамента.

Следствие установило, что экс-председатель правления "ПриватБанка" и названные выше люди в декабре 2016 года за день до признания банка неплатежеспособным сфальсифицировали документы. Подложные бумаги дали им возможность выплатить со счетов банка 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанны с "Приватом" компаний.

Средства перечисляли несколькими траншами. В первый раз на счет связанной с "ПриватБанком" компании положили 85,2 млн грн. Второй раз сделали перевод уже на счет другой компании в сумме 136,8 млн грн.

Напомним, что в феврале 2021 года НАБУ сообщила о подозрении трем экс-чиновникам "ПриватБанка". Один из них на то время находился в СИЗО, двое других фигурантов дела выехали за рубеж.

В конце марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета. Как утверждают следователи, он с двумя подчиненными причастны к растрате 8 миллиардов гривен перед национализацией банка.

Помимо этого, Дубилет и два топ-чиновника банка подозревались в растрате чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен. Следствие предполагает, что накануне признания банка неплатежеспособным в декабре 2016 года Дубилет направил в банковское учреждение в одной из стран Евросоюза письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств "ПриватБанка", которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.