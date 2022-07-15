Ексглаві "ПриватБанку" повідомили підозру в розтраті, — НАБУ

Олександра Дубілета, його заступника та керівника департаменту підозрюють у розтраті коштів, які вони вивели на рахунки компаній за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним.

У п'ятницю, 15 липня, співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури повідомили ексглаві "ПриватБанку" підозру в розтраті 85,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Відомо, що підозри у цьому ж злочині оголосили також першому заступнику голови банку та керівнику департаменту.

Слідство встановило, що ексголова правління "ПриватБанку" та названі вище люди у грудні 2016 року за день до визнання банку неплатоспроможним сфальшували документи. Підроблені папери дали їм можливість виплатити з рахунків банку 223 млн грн на користь підконтрольних та пов'язаних із "Приватом" компаній.

Кошти перераховували кількома траншами. Вперше на рахунок пов'язаної з "ПриватБанком" компанії поклали 85,2 млн грн. Вдруге зробили переказ уже на рахунок іншої компанії в сумі 136,8 млн грн.

Нагадаємо, що у лютому 2021 року НАБУ повідомила про підозру трьом ексчиновникам "ПриватБанку". Один із них на той час перебував у СІЗО, двоє інших фігурантів справи виїхали за кордон.

Наприкінці березня 2021 року НАБУ оголосило у розшук ексголови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета. Як стверджують слідчі, він із двома підлеглими причетний до розтрати 8 мільярдів гривень перед націоналізацією банку.

Крім цього, Дубілет та два топчиновники банку підозрювалися у розтраті чужого майна на суму 136 мільйонів гривень. Слідство передбачає, що напередодні визнання банку неплатоспроможним у грудні 2016 року Дубілет направив до банківської установи в одній із країн Євросоюзу листи з проханням погасити заборгованість двох великих агропідприємств за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів "ПриватБанку", які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.