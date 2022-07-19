Ексглава ПриватБанку оскаржуватиме заочний арешт у Європейському суді з прав людини

Вищий антикорупційний суд в апеляції залишив чинний заочний арешт банкіра, і з цим рішенням адвокати Дубілета не згодні — готуються заперечувати його в інших судах.

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури повідомили ексглаві ПриватБанку підозру у розтраті 85,2 млн грн, а ВАКС (Вищий антикорупційний суд) в апеляції залишив чинний заочний арешт Олександра Дубілета. Юристи банкіра з рішенням суду не згодні — кажуть, що заочний арешт "є незаконним".

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"Олександр Дубілет не ховається. Він проживає в Ізраїлі, куди поїхав у 2017 році, ще задовго до вручення підозри (лютий 2021 року). Перебуває на консульському обліку в посольстві України. Тому слідству відоме його місцезнаходження", — каже Денис Бугай, представник Олександра Дубілета.

За його словами, під час апеляційного перегляду суд не надав можливості банкіру виступити на засіданні. "Подане Олександром Дубілетом клопотання про участь у засіданні дистанційно Апеляційна палата ВАКС безпідставно залишила без задоволення. І це при тому, що клієнт уже неодноразово брав участь у засіданнях ВАКС дистанційно", — додав Денис Бугай.

Наразі адвокати Олександра Дубілета готуються оскаржувати рішення ВАКС, зокрема, у Європейському суді з прав людини.

Раніше Фокус писав, що Олександра Дубілета, його заступника та керівника департаменту підозрюють у розтраті коштів, які вони вивели на рахунки компаній за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним. За даними НАБУ, слідство встановило, що Дубілет та інші у грудні 2016 року за день до визнання банку неплатоспроможним сфальшували документи. Підроблені папери дозволили виплатити з рахунків банку 223 млн грн на користь пов'язаних з ексакціонерами банку компаній.

Нагадаємо, минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) з проханням оголосити у розшук колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета.