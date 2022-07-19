Новый газовый шантаж: зачем "Газпром" остановил поставки газа европейцам по "Северному потоку-1"

Назвав ситуацию форс-мажором, российский газовый монополист прекратил поставки газа в ЕС по "Северному потоку-1". Это может подстегнуть рост цен на газ в Европе, где опасаются, что Россия и вовсе больше не будет поставлять газ в ЕС по этому трубопроводу.

Цены на природный газ в Европе переживают резкие скачки в сторону повышения стоимости "голубого топлива", и среди явных причин – высокий спрос и опасения в ЕС, связанные с остановкой поставок газа "Газпромом" по трубопроводу "Северный поток-1". Такое мнение в комментарии Фокусу высказал Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Цены на газ уже "улетели", они там около 1700 долларов за тысячу кубометров", — отметил Денис Саква.

Говоря о том, что случилось с поставками со стороны "Газпрома", который из-за какого-то форс-мажора перекрыл подачу через "Северный поток-1", аналитик сообщил: "Если клиент "Газпрома" пойдет в арбитраж из-за остановки поставок, то в суде россияне должны будут объяснить свой форс-мажор, и ничто не мешает "Газпрому" сейчас нарастить поставки через Украину или через Белорусь, вообще непонятно, что они считают форс-мажором".

Денис Саква считает, что в Европе такое поведение "Газпрома" вызывает недоумение и даже шок. "Даже Советский Союз себе такого не позволял, что вытворяет Россия сейчас, нынешний "форс-мажор" — это болезненное прозрение для европейцев. Европейцы уже ищут альтернативу поставкам "Газпрома", просто этот процесс не быстрый", — объяснил Саква.

По его мнению, в ближайшие два месяца цены на газ в Европе вряд ли удастся стабилизировать, а если цены и будут снижаться, то не опустятся ниже отметки 1100 долл. за тыс. куб.

"Сейчас остановка поставок "Газпромом" выглядит, как газовый шантаж, Россия только шантажом и занимается. В Европе готовятся к тому, что "Газпром" не будет возобновлять поставки, да, такой сценарий не исключен", — говорит Денис Саква.

Как ранее писал Фокус, компания "Газпром" предупредила своих клиентов в Европе об отказе гарантировать поставки газа из-за обстоятельств, которые в компании назвали "чрезвычайными".

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что в седьмой пакет санкций Евросоюза против России не войдут ограничения на поставки газа.