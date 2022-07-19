Новий газовий шантаж: навіщо "Газпром" зупинив постачання газу європейцям "Північним потоком-1"

Назвавши ситуацію форс-мажором, російський газовий монополіст припинив постачання газу до ЄС "Північним потоком-1". Це може призвести до зростання цін на газ у Європі, де побоюються, що Росія взагалі не постачатиме газ в ЄС по цьому трубопроводу.

Ціни на природний газ у Європі переживають різкі стрибки у бік підвищення вартості "блакитного палива", і серед очевидних причин — високий попит і побоювання у ЄС, пов'язані із зупинкою постачання газу "Газпромом" по трубопроводу "Північний потік-1". Таку думку в коментарі Фокусу висловив Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

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"Ціни на газ уже "полетіли", вони там приблизно 1 700 доларів за тисячу кубометрів", — зазначив Денис Саква.

Говорячи про те, що трапилося з поставками з боку "Газпрому", який через якийсь форс-мажор перекрив подачу через "Північний потік-1", аналітик повідомив: "Якщо клієнт "Газпрому" піде в арбітраж через зупинку постачань, то в суді росіяни повинні будуть пояснити свій форс-мажор, і ніщо не заважає "Газпрому" зараз наростити постачання через Україну чи через Білорусь, взагалі незрозуміло, що вони вважають форс-мажором".

Денис Саква вважає, що в Європі така поведінка "Газпрому" викликає подив і навіть шок. "Навіть Радянський Союз собі такого не дозволяв, що витворює Росія зараз, нинішній "форс-мажор" — це хворобливе прозріння для європейців. Європейці вже шукають альтернативу постачанням "Газпрому", просто цей процес не швидкий", — пояснив Саква.

На його думку, в найближчі два місяці ціни на газ у Європі навряд чи вдасться стабілізувати, а якщо ціни і знижуватимуться, то не опустяться нижче за 1 100 дол. за тис. куб.

"Зараз зупинка поставок "Газпромом" виглядає як газовий шантаж, Росія тільки шантажем і займається. У Європі готуються до того, що "Газпром" не відновлюватиме постачання, так, такий сценарій не заперечується", — говорить Денис Саква.

Як раніше писав Фокус, компанія "Газпром" попередила своїх клієнтів у Європі про відмову гарантувати постачання газу через обставини, які в компанії назвали "надзвичайними".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що до сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії не увійдуть обмеження на постачання газу.