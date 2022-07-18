Напередодні дефолту: "Газпром" списав скорочення поставок газу до Європи на "форс-мажор"

У Німеччині побоюються, що РФ відмовиться відновлювати постачання газу "Північним потоком-1". Завтра "Газпром" може зіткнутися з дефолтом за міжнародними облігаціями.

Російський "Газпром" попередив своїх клієнтів у Європі про відмову гарантувати постачання газу через обставини, які в компанії назвали "надзвичайними". Про це у понеділок, 18 липня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на лист, який опинився у розпорядженні журналістів.

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У листі російського газового гіганта від 14 липня йдеться про оголошення їм форс-мажору з поставками з 14 липня. Пункт про форс-мажор є стандартним у контрактах та призначений для опису надзвичайних обставин, які звільняють сторону-підписанта договору від юридичних зобов'язань.

Серед отримувачів цього листа були німецькі імпортери газу Uniper та RWE. В останній компанії відмовилися коментувати деталі комунікації із "Газпромом".

Анонімне джерело журналістів повідомило, що форс-мажорні обставини стосуються постачання блакитного палива трубопроводом "Північний потік-1", який є основним для постачання газу до Німеччини та за її межі. Видання зазначає, що постачання газу через цей об'єкт дорівнює нулю, оскільки на трубопроводі відбувається щорічне технічне обслуговування, яке розпочалося 11 липня. Закінчення робіт очікується цього четверга, 21 липня.

Агентство також повідомило про побоювання країн Європи щодо раптової зупинки постачання російського газу у відповідь на введені після початку повномасштабної війни в Україні санкції проти РФ. 14 червня "Газпром" скоротив постачання до 40% "Північним потоком-1", пославшись на затримку турбіни, яка знаходиться на обслуговуванні в Канаді. Турбіну було відправлено на газопровід канадською стороною 17 липня після завершення ремонтних робіт.

У разі відсутності складнощів з логістикою та митним контролем, техніка має бути доставлена на територію РФ протягом 5-7 днів. Проте, як стверджує Міністерство економіки ФРН, відсутність турбіни не може бути реальною причиною скорочення постачання палива, оскільки її планувалося використовувати як запчастину лише з вересня цього року. У зв'язку з цим у німецького керівництва виникли побоювання щодо того, що постачання газу "Північним потоком-1" не відновиться після повернення турбіни до РФ.

Журналісти нагадали, що завтра, 19 липня, спливає пільговий період платежів за двома міжнародними облігаціями "Газпрому". Якщо до цієї дати платежі не буде проведено, компанія опиниться у стані технічного дефолту.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що у разі повернення турбіни з ремонту в Росію постачання газу до Європи може збільшитися.

Тим часом Європа шукає обхідні шляхи постачання газу, щоб уникнути закупівлі палива із РФ. За даними журналістів, Євросоюз підготував проєкт газового меморандуму з Азербайджаном, згідно з яким країни співдружності отримуватимуть із цієї країни близько 20 мільярдів кубометрів блакитного палива щороку. На тлі цього очікується, що єврокомісар з енергетики відвідає Баку наприкінці липня.

Також ми писали про те, що Офіс президента закликав ЄС запровадити газове ембарго у межах санкцій на тлі повномасштабної війни РФ проти України.