Накануне дефолта: "Газпром" списал сокращение поставок газа в Европу на "форс-мажор"

В Германии опасаются, что РФ откажется возобновлять поставки газа по "Северному потоку-1". Завтра "Газпром" может столкнуться с дефолтом по международным облигациям.

Российский "Газпром" предупредила своих клиентов в Европе об отказе гарантировать поставки газа из-за обстоятельств, которые в компании назвали "чрезвычайными". Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, оказавшееся в распоряжении журналистов.

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В письме российского газового гиганта от 14 июля говорится об объявлении им форс-мажора по поставкам с 14 июля. Пункт о форс-мажоре является стандартным в контрактах и предназначен для описания чрезвычайных обстоятельств, которые освобождают сторону-подписанта договора от юридических обязательств.

Среди получателей этого письма были немецкие импортеры газа Uniper и RWE. В последней компании отказались комментировать детали коммуникации с "Газпромом".

Анонимный источник журналистов сообщил, что форс-мажорные обстоятельства касаются поставок голубого топлива по трубопроводу "Северный поток-1", который является основным для поставок газа в Германию и за ее пределы. Издание отмечает, что поставки газа через этот объект равны нулю, так как на трубопроводе проходит ежегодное техническое обслуживание, начавшееся 11 июля. Окончание работ ожидается в этот четверг, 21 июля.

Агентство также сообщило об опасениях стран Европы по поводу внезапной остановки поставок российского газа в ответ на введенные после начала полномасштабной войны в Украине санкций против РФ. 14 июня "Газпром" сократил поставки до 40% по "Северному потоку-1", сославшись на задержку турбины, которая находится на обслуживании в Канаде. Турбина была отправлена на газопровод канадской стороной 17 июля после завершения ремонтных работ.

В случае отсутствия сложностей с логистикой и таможенным контролем, техника должна быть доставлена на территорию РФ в течение 5-7 дней. Тем не менее, как утверждает Министерство экономики ФРГ, отсутствие турбины не может быть реальной причиной сокращения поставок топлива, так как ее планировалось использовать в качестве запчасти только с сентября этого года. В связи с этим у немецкого руководства возникли опасения касательно того, что поставки газа по "Северному потоку-1" не возобновятся после возвращения турбины в РФ.

Журналисты напомнили, что завтра, 19 июля, истекает льготный период платежей по двум международным облигациям "Газпрома". Если к этой дате платежи не будут проведены, компания окажется в состоянии технического дефолта.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае возвращения турбины с ремонта в Россию поставки газа в Европу могут увеличиться.

Тем временем Европа ищет обходные пути поставок газа, чтобы избежать закупки топлива из РФ. По данным журналистов, Евросоюз подготовил проект газового меморандума с Азербайджаном, согласно которому страны содружества будут получать из этой страны около 20 миллиардов кубометров голубого топлива каждый год. На фоне этого ожидается, что еврокомиссар по энергетике посетит Баку в конце июля.

Также мы писали о том, что Офис президента призвал ЕС ввести газовое эмбарго в рамках санкций на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.