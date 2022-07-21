Экспортные ворота Украины: грузооборот в портах на Дунае вырос в пять раз (фото)

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, нагрузка на порты Рени и Измаил в Одесской области за последние шесть месяцев существенно увеличилась по сравнению с предыдущими годами.

Порты Измаил и Рени в Одесской области стали главными экспортными воротами Украины в европейские страны. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля

По его словам, за последние полгода грузооборот через украинские порты на реке Дунай вырос в 2,4-5 раз по сравнению с прошлым годом.

Как подчеркивает глава правительства, Украина получила дополнительные возможности для экспорта и импорта своей сельхозпродукции на этом участке благодаря недавнему освобождению острова Змеиный от российских оккупантов.

[ + – ] Денис Шмыгаль инспектирует речные порты в Одесской области.

Как стало известно, еще до начала полномасштабного вторжения Кабмин разработал стратегию развития водного транспорта Украины до 2031 года. В соответствии с ней, в государстве должны развивать работу речных портов, через которые в будущем можно экспортировать большие объемы украинского зерна.

[ + – ] Денис Шмыгаль в Одесской области. Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

"В условиях преступной российской морской блокады этот вопрос стал еще более актуален. Развитие речных портов поможет расширить экспортные возможности украинской продукции, в частности зерна", – подчеркнул Шмыгаль.

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Напомним, Ливан не разрешил российским судам разгрузить краденое из Украины зерно. Сухогрузам "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с сельхозпродукцией на борту пришлось уйти в Сирию. Оттуда украинское зерно планируют развозить в другие страны Ближнего Востока.

Ранее Фокус писал, что Украина после войны может прекратить экспортировать зерно в Сирию. Это произойдет, если власти страны продолжат покупать у россиян украденное украинское зерно.