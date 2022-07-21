Экспортные ворота Украины: грузооборот в портах на Дунае вырос в пять раз (фото)
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, нагрузка на порты Рени и Измаил в Одесской области за последние шесть месяцев существенно увеличилась по сравнению с предыдущими годами.
Порты Измаил и Рени в Одесской области стали главными экспортными воротами Украины в европейские страны. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, за последние полгода грузооборот через украинские порты на реке Дунай вырос в 2,4-5 раз по сравнению с прошлым годом.
Как подчеркивает глава правительства, Украина получила дополнительные возможности для экспорта и импорта своей сельхозпродукции на этом участке благодаря недавнему освобождению острова Змеиный от российских оккупантов.
Как стало известно, еще до начала полномасштабного вторжения Кабмин разработал стратегию развития водного транспорта Украины до 2031 года. В соответствии с ней, в государстве должны развивать работу речных портов, через которые в будущем можно экспортировать большие объемы украинского зерна.
"В условиях преступной российской морской блокады этот вопрос стал еще более актуален. Развитие речных портов поможет расширить экспортные возможности украинской продукции, в частности зерна", – подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, Ливан не разрешил российским судам разгрузить краденое из Украины зерно. Сухогрузам "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с сельхозпродукцией на борту пришлось уйти в Сирию. Оттуда украинское зерно планируют развозить в другие страны Ближнего Востока.
Ранее Фокус писал, что Украина после войны может прекратить экспортировать зерно в Сирию. Это произойдет, если власти страны продолжат покупать у россиян украденное украинское зерно.