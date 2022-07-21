Експортні ворота України: вантажообіг у портах на Дунаї зріс у п'ять разів (фото)

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, навантаження на порти Рені та Ізмаїл на Одещині за останні шість місяців суттєво збільшилося проти попередніх років.

Порти Ізмаїл та Рені на Одещині стали головними експортними воротами України до європейських країн. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

За його словами, за останні пів року вантажообіг через українські порти на річці Дунай зріс у 2,4-5 разів, якщо порівняти з минулим роком.

Як наголошує глава уряду, Україна отримала додаткові можливості для експорту та імпорту своєї сільгосппродукції на цій ділянці завдяки нещодавньому звільненню острова Зміїний від російських окупантів.

[ + – ] Денис Шмигаль перевіряє річкові порти на Одещині

Як стало відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення Кабмін розробив стратегію розвитку водного транспорту України до 2031 року. Відповідно до неї, в державі мають розвивати роботу річкових портів, через які в майбутньому можна експортувати великі обсяги українського зерна.

[ + – ] Денис Шмигаль в Одесі Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

"В умовах злочинної російської морської блокади це питання стало ще актуальнішим. Розвиток річкових портів допоможе розширити експортні можливості української продукції, зокрема зерна", — наголосив Шмигаль.

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Нагадаємо, Ліван не дозволив російським кораблям розвантажити крадене з України зерно. Суховантажам "Матрос Кішка" та "Матрос Пожинич" із сільгосппродукцією на борту довелося піти до Сирії. Звідти українське зерно планують розвозити до інших країн Близького Сходу.

Раніше Фокус писав, що Україна після війни може припинити експортувати зерно до Сирії. Це станеться, якщо влада країни продовжуватиме купувати у росіян вкрадене українське зерно.