Украина готова заместить Европе российский газ , — министр энергетики

Кроме того, за словами Германа Галущенко Украина готова предоставить 12 млрд куб м для хранения европейских стратегических запасов газа.

На фоне энергетического кризиса, который РФ спровоцировала в странах Европы, Украина готова заместить 5-6 млрд куб. м недостающего российского газа. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Фейсбук.

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"Мы можем помочь европейским странам уже этой зимой в повышении надежности газоснабжения и способствовать замещению российского газа", — написал Галущенко.

По его словам, использование в полной мере украинского экспортного потенциала электроэнергии – более 1,5 ГВт – позволит европейским государствам заместить 5-6 млрд куб.м российского газа.

Также глава энергетического ведомства Украины напомнил, что газовые хранилища Украины – самые большие в Европе. И наша страна готова предоставить 12 млрд куб м для хранения европейских стратегических запасов газа.

В завершение Галущенко сделал акцент на том, что изменения энергетического ландшафта Европы уже начались, и он уверен, что после победы Украина займет достойное место в новой энергетике европейского региона.

Напомним, несколькими днями ранее "Газпром" начал отключать еще одну турбину "Северного потока". Газотурбинный двигатель Siemens остановят на компрессорной станции "Портовая". Объявление российского монополиста вызвало ажиотаж на бирже – в Европе стоимость газа превысила отметку 1850 долларов за 1 тыс. кубометров.

Тем временем власти Германии призвали граждан экономить газ, так как РФ значительно урезала поставки. "Газпром" сократил экспорт топлива в Европу по "Северному потоку" до 20%. В ФРГ надеются, что дефицита газа в стране еще можно будет избежать.