Власти Германии призвали граждан экономить газ: РФ значительно урезала поставки

"Газпром" сократил экспорт топлива в Европу по "Северному потоку" до 20%. В ФРГ надеются, что дефицита газа в стране еще можно будет избежать.

В связи с сокращением российским "Газпромом" поставок газа по трубопроводу "Северный поток" в Европу до 20% пропускной способности немецкие власти обратились к домохозяйствам и промышленности с призывом экономить топливо. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заверил, что ФРГ все еще может избежать дефицита газа, однако для этого от промышленности и потребителей потребуется сократить объемы потребления голубого топлива.

"Главное — экономить газ. Я хотел бы слышать не жалобы, а отчеты, что (предприятия) вносят свой вклад в это", — сказал руководитель регулятора.

По данным журналистов, Германия в настоящее время находится на втором этапе трехэтапного плана по аварийному потреблению газа — третий будет запущен, когда нормирования использования топлива избежать будет невозможно.

"Если бы вы спросили меня, неизбежен ли он (дефицит газа), то я бы сказал, что если потоки останутся на уровне 20% и если мы еще сможем добавить (топлива) в хранилища в ближайшие дни и недели, то у нас пока нет физического дефицит газа, который станет предпосылкой для третьего этапа", — сказал Мюллер.

Сетевой оператор Gascade сообщил, что с 08:00 по центральноевропейскому времени (10:00 по Киеву) по "Северному потоку-1" было транспортировано 1,28 млн кубометров газа в час, или около 20% от максимальной мощности российского "Северного потока". В свою очередь крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper заявил, что получил от "Газпрома" лишь пятую часть согласованных объемов. Компания заявила, что, скорее всего, подаст в суд на российского поставщика.

Напомним, по данным СМИ, президент РФ Владимир Путин дал понять, что Европа начнет получать газ по ключевому трубопроводу "Северный поток", однако объект будет работать только на 20% мощности из-за санкций, введенных в отношении России после начала ею полномасштабного вторжения в Украину.

25 июля, российская государственная компания "Газпром" объявила, что в среду, 27 июля, сократит поставки газа по трубопроводу через Балтийское море на 20%. Монополист объяснил это решение окончанием срока межремонтной наработки турбины Siemens до капитального ремонта исходя из предписания Ростехнадзора и технического состояния двигателя.

Тем временем страны Евросоюза согласовали экстренный план по добровольному сокращению потребления газа на 15%, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза нанести по России ответный удар из-за развязанной Кремлем газовой войны.