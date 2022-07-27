Влада Німеччини закликала громадян економити газ: РФ значно урізала постачання
"Газпром" скоротив експорт палива в Європу по "Північному потоку" до 20%. У ФРН сподіваються, що дефіциту газу в країні ще можна буде уникнути.
У зв'язку зі скороченням російським "Газпромом" постачання газу трубопроводом "Північний потік" у Європу до 20% пропускної спроможності німецька влада звернулася до домогосподарств і промисловості із закликом економити паливо. Про це повідомляє агентство Reuters.
Глава Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер запевнив, що ФРН усе ще може уникнути дефіциту газу, проте для цього від промисловості й споживачів потрібно скоротити обсяги споживання блакитного палива.
"Головне — економити газ. Я хотів би чути не скарги, а звіти, що (підприємства) роблять свій внесок у це", — сказав керівник регулятора.
За даними журналістів, Німеччина зараз перебуває на другому етапі триетапного плану з аварійного споживання газу — третій буде запущений, коли нормування використання палива уникнути буде неможливо.
"Якби ви запитали мене, чи неминучий він (дефіцит газу), то я б сказав, що якщо потоки залишаться на рівні 20% і якщо ми ще зможемо додати (палива) до сховищ у найближчі дні й тижні, то в нас поки немає фізичного дефіциту газу, який стане передумовою для третього етапу", — сказав Мюллер.
Мережевий оператор Gascade повідомив, що з 08:00 за центральноєвропейським часом (10:00 за Києвом) "Північним потоком-1" було транспортовано 1,28 млн кубометрів газу на годину або близько 20% від максимальної потужності російського "Північного потоку". Зі свого боку, найбільший імпортер російського газу в Німеччині Uniper заявив, що отримав від "Газпрому" лише п'яту частину узгоджених обсягів. Компанія заявила, що, швидше за все, подасть у суд на російського постачальника.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент РФ Володимир Путін дав зрозуміти, що Європа почне отримувати газ ключовим трубопроводом "Північний потік", проте об'єкт працюватиме лише на 20% потужності через санкції, введені щодо Росії після початку нею повномасштабного вторгнення в Україну.
25 липня, російська державна компанія "Газпром" оголосила, що в середу, 27 липня, зменшить постачання газу по трубопроводу через Балтійське море на 20%. Монополіст пояснив це рішення закінченням терміну міжремонтного напрацювання турбіни Siemens до капітального ремонту, виходячи з припису Ростехнагляду й технічного стану двигуна.
Водночас країни Євросоюзу погодили екстрений план щодо добровільного скорочення споживання газу на 15%, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу завдати по Росії удару у відповідь через розв'язану Кремлем газову війну.