Влада Німеччини закликала громадян економити газ: РФ значно урізала постачання

"Газпром" скоротив експорт палива в Європу по "Північному потоку" до 20%. У ФРН сподіваються, що дефіциту газу в країні ще можна буде уникнути.

У зв'язку зі скороченням російським "Газпромом" постачання газу трубопроводом "Північний потік" у Європу до 20% пропускної спроможності німецька влада звернулася до домогосподарств і промисловості із закликом економити паливо. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Глава Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер запевнив, що ФРН усе ще може уникнути дефіциту газу, проте для цього від промисловості й споживачів потрібно скоротити обсяги споживання блакитного палива.

"Головне — економити газ. Я хотів би чути не скарги, а звіти, що (підприємства) роблять свій внесок у це", — сказав керівник регулятора.

За даними журналістів, Німеччина зараз перебуває на другому етапі триетапного плану з аварійного споживання газу — третій буде запущений, коли нормування використання палива уникнути буде неможливо.

"Якби ви запитали мене, чи неминучий він (дефіцит газу), то я б сказав, що якщо потоки залишаться на рівні 20% і якщо ми ще зможемо додати (палива) до сховищ у найближчі дні й тижні, то в нас поки немає фізичного дефіциту газу, який стане передумовою для третього етапу", — сказав Мюллер.

Мережевий оператор Gascade повідомив, що з 08:00 за центральноєвропейським часом (10:00 за Києвом) "Північним потоком-1" було транспортовано 1,28 млн кубометрів газу на годину або близько 20% від максимальної потужності російського "Північного потоку". Зі свого боку, найбільший імпортер російського газу в Німеччині Uniper заявив, що отримав від "Газпрому" лише п'яту частину узгоджених обсягів. Компанія заявила, що, швидше за все, подасть у суд на російського постачальника.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент РФ Володимир Путін дав зрозуміти, що Європа почне отримувати газ ключовим трубопроводом "Північний потік", проте об'єкт працюватиме лише на 20% потужності через санкції, введені щодо Росії після початку нею повномасштабного вторгнення в Україну.

25 липня, російська державна компанія "Газпром" оголосила, що в середу, 27 липня, зменшить постачання газу по трубопроводу через Балтійське море на 20%. Монополіст пояснив це рішення закінченням терміну міжремонтного напрацювання турбіни Siemens до капітального ремонту, виходячи з припису Ростехнагляду й технічного стану двигуна.

Водночас країни Євросоюзу погодили екстрений план щодо добровільного скорочення споживання газу на 15%, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу завдати по Росії удару у відповідь через розв'язану Кремлем газову війну.