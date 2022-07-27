Україна готова замістити Європі російський газ, — міністр енергетики

Крім того, за словами Германа Галущенка, Україна готова надати 12 млрд куб м для зберігання європейських стратегічних запасів газу.

На тлі енергетичної кризи, яку РФ спровокувала в країнах Європи, Україна готова замістити 5-6 млрд куб. м російського газу, якого бракує. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми можемо допомогти європейським країнам уже цієї зими в підвищенні надійності газопостачання та сприяти заміщенню російського газу", — написав Галущенко.

За його словами, використання повною мірою українського експортного потенціалу електроенергії — понад 1,5 ГВт — дозволить європейським державам замістити 5-6 млрд куб.м російського газу.

Також глава енергетичного відомства України нагадав, що газові сховища України — найбільші в Європі. І наша країна готова надати 12 млрд куб. м для зберігання європейських стратегічних запасів газу.

На завершення Галущенко наголосив на тому, що зміни енергетичного ландшафту Європи вже почалися, і він упевнений, що після перемоги Україна займе гідне місце в новій енергетиці європейського регіону.

Нагадаємо, кількома днями раніше "Газпром" почав відключати ще одну турбіну "Північного потоку". Газотурбінний двигун Siemens зупинять на компресорній станції Портова. Оголошення російського монополіста викликало ажіотаж на біржі — в Європі вартість газу перевищила позначку 1850 доларів за 1 тис. кубометрів.

Водночас влада Німеччини закликала громадян економити газ, оскільки РФ значно урізала постачання. "Газпром" скоротив експорт палива в Європу по "Північному потоку" до 20%. У ФРН сподіваються, що дефіциту газу в країні ще можна буде уникнути.