Пессимистический сценарий: что ждет агрокомпании в Украине, если экспорт по Черному морю сорвется

Последствия войны с Россией могут больно ударить по украинскому агросектору в 2023 году. В частности, одним из рисков эксперты считают снижение площадей под озимые.

В 2022 году Украине хватает хлеба с избытком. Однако, как пишет Фокус в своем обзоре "Хлебное время. Как Украина во время войны собирает урожай", последствия войны могут дать о себе знать огромными проблемами в 2023 году.

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"Если продажи зерна (за рубеж, — Фокус) не будут идти, а цены внутри страны будут оставаться на нынешнем уровне, когда за тонну ячменя или пшеницы предлагают до 1-3 тыс. грн, многие агрокомпании и фермеры не будут иметь денег на новую осеннюю посевную. Соответственно, в аграрной сфере 2023 год будет хуже и сложнее, чем 2022-ой", — сообщил в комментарии Фокусу Георг фон Нолкен, генеральный директор "Континентал Фармерз Групп".

Если на внутреннем украинском рынке за зерно дают эквивалент $30-80, то на мировых рынках зерновые стоят $260-380 долл./тонна. Однако украинские аграрии не могут вывезти зерно из Украины из-за блокировки портов Россией. Как ранее писал Фокус, теперь поток экспорта продовольствия из Украины составляет около 1,5 млн тонн в месяц, тогда когда до войны морские порты позволяли ежемесячно поставлять за границу 5-6 млн тонн.

Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) описывает несколько вариантов развития событий. В соответствии с оптимистическим сценарием Украина сможет наладить полноценный экспорт остатков старого урожая, а также нового урожая через морские порты Одесской области. По мнению собеседницы Фокуса, в сочетании с альтернативными каналами экспорта это почти позволит достичь объемов довоенного времени.

"Согласно пессимистическому сценарию, экспорт через морские порты не получится наладить, и тогда у украинских аграриев не будет достаточно средств для проведения посева озимых культур, что может привести к существенному сокращению посевных площадей", — предупреждает Литвин.

Особенно пострадают небольшие фермерские хозяйства, которые, в отличие от крупных агрохолдингов, не имеют запаса финансовой прочности.

"Еще один урожай продать некуда, да и смысла уже нет. Говорят, хорошо горит. Вместо дорогого газа и дров, будем жечь пшеницу и кукурузу", — цитирует Фокус горькую иронию одного из украинских фермеров в соцсетях.

Чтобы уберечь агросектор от надвигающегося кризиса, по оценкам УКАБ, в течение следующего года агрокомпаниям страны необходимо $9 млрд внешнего финансирования.

Ранее Фокус писал, что в условиях блокирования экспорта сохраняется девальвационное давление на гривну.

Напомним, несмотря на демпинговые цены на зерновые внутри страны продукты питания в Украине дорожают.

Как сообщалось, в Стамбуле 26 июля прошла первая рабочая встреча Совместного координационного центра, который будет решать вопрос с экспортом Украинского зерна Черным морем.