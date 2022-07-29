Зарплаты жителей Украины в 2022 году снизятся более чем на 25%, — НБУ

По прогнозам НБУ, в будущем оклады украинцев будут столь же стремительно расти и в 2023 году даже превысят номинальный довоенный уровень.

После масштабного вторжения российских войск в Украину доходы жителей страны начали резко снижаться. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за текущий месяц.

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Аналитики НБУ прогнозируют, что в этом году уровень падения номинальных зарплат составит примерно 12%, однако в практическом отношении снижение доходов украинцев будет куда более заметным — порядка 27%, если учитывать инфляцию.

"С восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году", — говорится в отчете, между тем, с учетом уровня инфляции, реальные зарплаты украинцев к концу 2024 года все же будут ниже того, что было до 24 февраля.

Представители НБУ провели опросы и выяснили, что предприятия пытались платить зарплату сотрудникам, ряд компаний осуществлял дополнительные выплаты или помогал материально, когда работа останавливалась.

Зарплатные ведомости оптимизирует даже крупный бизнес

По мере того, как война продолжается, компаниям приходится чаще увольнять персонал, большая часть предприятий не может выплачивать зарплату на довоенном уровне.

[ + – ] Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда.

Основная масса компаний, которые продолжили выплачивать зарплаты в полном размере, — это крупные международные организации.

"Впрочем, даже эти компании оптимизируют расходы на персонал, — отмечают аналитики НБУ. — Среди МСБ устойчивости меньше, поэтому увольнений и снижения зарплат больше".

[ + – ] График изменений количества сотрудников и оплаты труда на предприятиях, продолживших работу.

На рынке труда спрос значительно превышает предложение, чем и обусловлено снижение ожидаемых зарплат. За май в негосударственном секторе этот показатель составил в пределах 25-50%, если сравнивать с довоенным периодом. В госсекторе падение зарплат не настолько высокое. Отчасти снижение доходов украинцев возмещалось соцвыплатами, повышением пенсий и сравнительно высоким ростом денежного довольствия военнослужащих.

Ранее Фокус разбирался в том, как и почему падает курс гривны. НБУ изменил официальный курс американской валюты — отсюда и изменения курса на наличном рынке.

Спустя только неделю после того, как НБУ установил новое значение курса, доллар в обменниках принялись продавать по 40-41,5 грн.