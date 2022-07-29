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Зарплати мешканців України у 2022 році знизяться більш ніж на 25%, — НБУ

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гривня, купюри, банкноти,
Фото: pon.org | У сегменті МСБ більше звільнень і вище зниження окладів

За прогнозами НБУ, у майбутньому оклади українців так само стрімко зростатимуть і в 2023 році навіть перевищать номінальний довоєнний рівень.

Після масштабного вторгнення російських військ в Україну доходи жителів країни почали різко знижуватися. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України за поточний місяць.

Аналітики НБУ прогнозують, що цього року рівень падіння номінальних зарплат становитиме приблизно 12%, однак у практичному відношенні зниження доходів українців буде значно помітнішим — приблизно 27%, якщо враховувати інфляцію.

"З відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати будуть швидко зростати і перевищать довоєнний рівень уже в 2023 році", — йдеться у звіті, тим часом, з урахуванням рівня інфляції, реальні зарплати українців до кінця 2024 року все ж таки будуть нижчими за ті, що були до 24 лютого

Представники НБУ провели опитування і з'ясували, що підприємства намагалися платити зарплату співробітникам, низка компаній здійснювала додаткові виплати або допомагала матеріально, коли робота зупинялася.

Зарплатні відомості оптимізує навіть великий бізнес

У міру того, як війна триває, компаніям доводиться частіше звільняти персонал, більшість підприємств не може виплачувати зарплату на довоєнному рівні.

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Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці

Переважна більшість компаній, які продовжили виплачувати зарплати в повному розмірі, — це великі міжнародні організації.

"Утім, навіть ці компанії оптимізують витрати на персонал, — зазначають аналітики НБУ. — Серед МСБ стійкості менше, тому звільнень і зниження зарплат більше".

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Графік змін кількості працівників та оплати праці на підприємствах, які продовжили роботу

На ринку праці попит значно перевищує пропозицію, чим і зумовлено зниження очікуваних зарплат. За травень у недержавному секторі цей показник становив у межах 25-50%, якщо порівнювати з довоєнним періодом. У держсекторі падіння зарплат не таке високе. Частково зниження доходів українців відшкодовувалося соцвиплатами, підвищенням пенсій і порівняно високим зростанням грошового забезпечення військовослужбовців.

Раніше Фокус розбирався в тому, як і чому падає курс гривні. НБУ змінив офіційний курс американської валюти — звідси зміни курсу на готівковому ринку.

Лише через тиждень після того, як НБУ встановив нове значення курсу, долар в обмінниках почали продавати по 40-41,5 грн.