Урожай 2022: Канада предоставила Украине помощь

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН при финансовой поддержке Канады уже выделила нашей стране для сохранения урожая 52 миллиона канадских долларов.

Канада выделила Украине финансовую помощь для хранения зерна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН при финансовой поддержке Канады начала новый проект на сумму 40 млн. долларов США (52 миллиона канадских долларов) для дальнейшего решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине", — идет речь в официальном сообщении.

В профильном министерстве выразили уверенность, что эта инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн. тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием.

Предоставление нового пакета помощи прокомментировал также директор офиса FАО по чрезвычайным ситуациям и устойчивости Рейн Паульсен.

"Учитывая беспрецедентные проблемы с хранением культур в этом году, необходимы масштабные инновационные решения. По этой причине поддержка сектора будет востребована, вероятно, до 2023 года", — сказал он.

Паульсен заверил, что организация оперативно реагирует на эту ситуацию, учитывая долгосрочную перспективу и стремясь инвестировать в долгосрочные решения, основанные на отраслевом потенциале, в координации с правительством на национальном и местном уровнях.

Напомним, в конце июля в разных регионах Украины стартовал сбор ранних зерновых. Исключение составили только оккупированные территории.

Фокус также писал, что после удара ВС РФ по Одессе произошел резкий скачок цен на зерно.Трейдеры объясняют повышение цен тем, что после российской атаки одесского порта возникли сомнения относительно безопасности зернового коридора в Черном море.