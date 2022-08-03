Урожай 2022: Канада надала Україні допомогу

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН за фінансової підтримки Канади вже виділила нашій країні для збереження врожаю 52 мільйони канадських доларів.

Канада надала Україні фінансову допомогу для зберігання зерна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Продовольча та сільськогосподарська організація ООН за фінансової підтримки Канади розпочала новий проєкт на суму 40 млн доларів США (52 мільйони канадських доларів) для подальшого вирішення проблеми дефіциту зерносховищ в Україні", — йдеться в офіційному повідомленні.

У профільному міністерстві висловили впевненість, що ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням.

Надання нового пакету допомоги прокоментував також директор офісу FАО з надзвичайних ситуацій та стійкості Рейн Паульсен.

"З огляду на безпрецедентні проблеми зі збереженням культур цього року необхідні масштабні інноваційні рішення. З цієї причини підтримка сектору буде затребувана, ймовірно, до 2023 року", — сказав він.

Паульсен запевнив, що організація оперативно реагує на цю ситуацію, враховуючи довгострокову перспективу та прагнучи інвестувати у довгострокові рішення, що ґрунтуються на галузевому потенціалі, у координації з урядом на національному та місцевому рівнях.

Нагадаємо, наприкінці липня у різних регіонах України стартував збір ранніх зернових. Виняток становили лише окуповані території.

Фокус також писав, що після удару ЗС РФ по Одесі стався різкий стрибок цін на зерно. Трейдери пояснюють підвищення цін тим, що після російської атаки одеського порту виникли сумніви щодо безпеки зернового коридору в Чорному морі.