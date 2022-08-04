В Украине хотят изменить правила покупки и продажи валюты, — СМИ

По информации журналистов, главный банковский регулятор планирует запретить обменникам самостоятельно выставлять курс и обязать обменники ежемесячно вносить фиксированный платеж.

Национальный банк изменил правила продажи валюты в Украине. Об этом сообщил "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в НБУ.

Новый документ с кардинально иными "правилами игры" на валютном рынке НБУ уже презентовал Офису президента Украины.

Согласно ему, Нацбанк планирует ограничить возможности пунктов обмена устанавливать собственный курс, который на практике выше сразу на несколько гривен от официально установленного НБУ.

Также главный банк Украины хочет запретить рекламу в обменниках. Национальный регулятор хочет сделать так, чтоб украинцы упоминали об обменниках только в тот момент, когда им действительно нужно купить доллары.

Кроме того для обменников хотят ввести обязательный ежемесячный взнос. Его должны платить все пункты обмена валюты, независимо от своей прибыли.

Также Нацбанк предлагает обязать обменники ежемесячно вносить фиксированный платеж. Его размер еще не обсуждается.

Обращаем внимание, что Фокус не нашел данной информации на сайте НБУ и обратился к регулятору за комментарием.

Напомним, ранее в Нацбанке объяснили, зачем запретили обменникам выставлять курс валют. Глава Совета НБУ считает, что подобные решения оправданы в военное время.

Кроме того, Фокус писал, что после изменения официального курса НБУ произошла коррекция курса и на наличном валютном рынке.

После того как 21 июля 2022 года Нацбанк зафиксировал официальный курс гривны на новом уровне 36,5686 UAH/USD, ситуация на валютном рынке в Украине меняется весьма динамично.