В Україні хочуть змінити правила купівлі та продажу валюти, — ЗМІ

За інформацією журналістів, головний банківський регулятор планує заборонити обмінникам самостійно виставляти курс і зобов'язати обмінники щомісяця вносити фіксований платіж.

Національний банк змінив правила продажу валюти в Україні. Про це повідомив "Обозреватель" з посиланням на власні джерела в НБУ.

Новий документ із кардинально іншими "правилами гри" на валютному ринку НБУ вже презентував Офісу президента України.

Згідно з ним, Нацбанк планує обмежити можливості пунктів обміну встановлювати власний курс, який на практиці вищий одразу на кілька гривень від офіційно встановленого НБУ.

Також головний банк України хоче заборонити рекламу в обмінниках. Національний регулятор хоче зробити так, щоб українці згадували про обмінників лише в той момент, коли їм справді потрібно купити долари.

Крім того, для обмінників хочуть запровадити обов'язковий щомісячний внесок. Його мають сплачувати усі пункти обміну валюти, незалежно від свого прибутку.

Також Нацбанк пропонує зобов'язати обмінники щомісяця вносити фіксований платіж. Його розмір ще не обговорюється.

Звертаємо увагу, що Фокус не знайшов цієї інформації на сайті НБУ та звернувся до регулятора за коментарем.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку пояснили, навіщо заборонили обмінникам виставляти курс валют. Глава Ради НБУ вважає, що подібні рішення виправдані у воєнний час.

Крім того, Фокус писав, що після зміни офіційного курсу НБУ відбулася корекція курсу й на готівковому валютному ринку.

Після того, як 21 липня 2022 року Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні на новому рівні 36,5686 UAH/USD, ситуація на валютному ринку в Україні змінюється досить динамічно.