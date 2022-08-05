Украина будет договариваться с РФ о расширении "зерновых коридоров" для экспорта металла

Соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна касается логистики в Черном море. Это может послужить примером и для вывоза других товаров, считают в Минэкономики Украины.

После прохода первых кораблей по "зерновым коридорам" в Черном море, Украина намерена расширить рамки соглашения об ослаблении российской блокады на другие категории товаров. Речь идет об экспорте украинских металлов, сообщает издание Financial Times.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью журналистам газеты заявил, что он надеется на соглашение между Украиной и Россией, позволяющее возобновить перевозки зерна. Замминистра предположил, что оно может послужить образцом и для других товаров, поскольку трейдеры и экспортеры "всегда проверяют границы".

"Это соглашение касается логистики, движения судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?" — сказал Качка.

Мнения Михаила Подоляка

Между тем обозреватели отметили, что по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, соглашение, вероятно, будет действовать некоторое время и до тех пор, пока оно отвечает экономическим интересам России. Но как только выгода россиян станет неочевидной, Москва снова будет искать способ заблокировать морские маршруты.

"Мне кажется, что эти караваны будут какое-то время ходить туда-сюда, параллельно с российскими караванами, которые тоже хотят перевозить свое зерно. Россия будет искать способ снова все это заблокировать. Это мой пессимистический и оптимистический сценарий, собранный вместе", — подчеркнул Подоляк.

По мнению советника главы ОП, Кремль пошел на сделку лишь потому, что ее вторжение в Украину прошло не по плану. Россия планировала захватить порты Одессы и Николаева, чтобы установить контроль над экспортными маршрутами в Черноморском регионе, считает Подоляк.

Напомним, 1 августа первое судно с украинским зерном покинуло одесский порт и направилось к берегам Ливана. Возобновление экспорта украинских зерновых стало возможным после заключения договора о "зерновых коридорах" в Черном море между Украиной, РФ, Турцией, и представителями ООН.

Экспортировать украинское зерно по Черному морю будут мировые компании, которые будут фрахтовать сухогрузы для этой цели у стран черноморского региона.