Україна домовлятиметься з РФ про розширення "зернових коридорів" для експорту металу

Угода про поновлення експорту українського зерна стосується логістики в Чорному морі. Це може стати прикладом і для вивезення інших товарів, вважають у Мінекономіки України.

Після проходу перших кораблів по "зернових коридорах" у Чорному морі Україна має намір розширити межі угоди про послаблення російської блокади на інші категорії товарів. Йдеться про експорт українських металів, повідомляє видання Financial Times.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка в інтерв'ю журналістам газети заявив, що він сподівається на угоду між Україною та Росією, яка дає змогу відновити перевезення зерна. Заступник міністра припустив, що вона може бути зразком і для інших товарів, оскільки трейдери й експортери "завжди перевіряють кордони".

"Ця угода стосується логістики, руху суден через Чорне море. Яка різниця між зерном і залізною рудою?" — сказав Качка.

Думки Михайла Подоляка

Тим часом оглядачі зазначили, що за словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, угода, ймовірно, діятиме деякий час і доти, доки вона відповідає економічним інтересам Росії. Але щойно вигода росіян стане неочевидною, Москва знову шукатиме спосіб заблокувати морські маршрути.

"Мені здається, що ці каравани будуть ходити туди-сюди, паралельно з російськими караванами, які теж хочуть перевозити своє зерно. Росія шукатиме спосіб знову все це заблокувати. Це мій песимістичний та оптимістичний сценарій, зібраний разом", — наголосив Подоляк.

На думку радника глави ОП, Кремль пішов на угоду лише тому, що вторгнення в Україну пройшло не за планом. Росія планувала захопити порти Одеси та Миколаєва, щоб встановити контроль над експортними маршрутами в Чорноморському регіоні, вважає Подоляк.

Нагадаємо, 1 серпня перше судно з українським зерном залишило одеський порт і попрямувало до берегів Лівану. Відновлення експорту українських зернових стало можливим після укладання договору про "зернові коридори" в Чорному морі між Україною, РФ, Туреччиною і представниками ООН.

Експортувати українське зерно по Чорному морю будуть світові компанії, які фрахтуватимуть суховантажі для цієї мети у країн чорноморського регіону.