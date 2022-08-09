По ставке 3% годовых: кто сможет претендовать на особые условия в рамках новой ипотечной программы

В Украине с октября запускают программу ипотечных кредитов, в рамках которой правительство будет компенсировать большую часть процентной ставки. Кто сможет получить такой кредит?

Новым проектом Кабмина стало возобновление с октября выдачи ипотечных кредитов по скромной ставке 3% годовых, эти условия будут доступны военнослужащим, медикам и педагогам. Об этом идет речь в статье Фокуса "Квартира в долг. Какие условия покупки жилья предлагают переселенцам, медикам и военным".

Полные условия новой ипотечной программы – в Постановлении КМУ№856.

"В первую очередь, есть потребность в обеспечении жильем временно перемещенных лиц, особенно тех, кто эвакуировался из зоны боевых действий. Льготная ипотека – это один из способов способствовать решению данной задачи. Не самый действенный и удачный. Насущной потребности в именно ипотеке сейчас, на мой взгляд, нет. Скорее, есть потребность в упорядочении рынка имеющегося жилья, в механизмах, которые позволяли бы людям быстро находить имеющееся жилье", — рассказал Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Ипотечные кредиты по льготной ставке 3% или 7% годовых гражданам будут выдавать на 20 лет, а обязательный взнос заемщика составит не менее 20% от стоимости объекта недвижимости.

Ставка по кредиту (3% или 7% годовых) зависит от того, к какой категории принадлежит заемщик. Например, 3% годовых по ипотеке получат военнослужащие ВСУ, СБУ, разведки Минобороны, медики, научные сотрудники и педагоги. А 7% годовых – ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица.

Чтобы получить льготную ипотеку по ставке 3% или 7% годовых, согласно программе, заявитель обязан соответствовать нескольким параметрам:

быть гражданином Украины и относится к категориям лиц, указанных в постановлении №856

быть не младше 18 лет на момент подписания кредитного договора и не старше 70 лет на момент полной выплаты долга по кредиту

быть платежеспособным и вести регулярную оплату платежей по кредиту

не иметь никаких действующих ипотечных договоров, что были заключены по каким-либо иным государственным программам

Кроме того, в собственности кандидата на получение кредита и членов его семьи должно быть менее 52,5 кв. метра общей площади жилой недвижимости для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи. Не учитывается недвижимость, расположенная в районе проведения военных (боевых) действий или на территории, находящейся во временной оккупации.

Также, согласно условиям новой ипотечной программы правительства, есть требования к самому объекту недвижимости, который приобретается в кредит.

Каким должен быть предмет ипотеки, согласно новой программе:

расположен на территории Украины (но не на оккупированной территории и не в районе проведения военных действий); стоимость жилья не должна превышать оценочную стоимость, определенную на основании отчета об оценке, проведенную субъектом оценочной деятельности или сотрудником банка.

Член Совета НБУ Виталий Шапран позитивно оценивает инициативу льготной ипотеки. "Это действительно важно, чтобы удержать людей на должностях врачей, ученых и других сейчас важных специальностей. У нас 6,5 млн. граждан получили убежище в ЕС, конечно, это отразилось на рынке труда. Так что лишних льгот и расходов правительства в этом секторе не будет точно. Вообще, вся наша поствоенная экономика будет построена на том, чтобы вернуть наши трудовые ресурсы домой, предоставить соцзащиту тем, кто воевал в рядах ВСУ", — отмечает Виталий Шапран.

Ранее Фокус писал, что правительство утвердило условия льготных ипотечных кредитов со ставкой 3% и 7% годовых.