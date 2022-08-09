За ставкою 3% річних: хто зможе претендувати на особливі умови в межах нової іпотечної програми

В Україні з жовтня запускають програму іпотечних кредитів, у межах якої уряд компенсуватиме більшу частину процентної ставки. Хто зможе отримати такий кредит?

Новим проєктом Кабміну стало поновлення з жовтня видачі іпотечних кредитів за скромною ставкою 3% річних, ці умови будуть доступні військовослужбовцям, медикам і педагогам. Про це йдеться в статті Фокусу "Квартира в борг. Які умови купівлі житла пропонують переселенцям, медикам і військовим".

Повні умови нової іпотечної програми — у Постанові КМУ №856.

Насамперед, є потреба в забезпеченні житлом тимчасово переміщених осіб, особливо тих, хто евакуювався із зони бойових дій. Пільгова іпотека — це один зі способів сприяти вирішенню цього завдання. Не найдієвіший і найвдаліший. Нагальної потреби саме в іпотеці зараз, на мій погляд, немає. Швидше, є потреба упорядкувати ринок наявного житла, механізми, які дозволяли б людям швидко знаходити наявне житло", — розповів Фокусу асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Іпотечні кредити за пільговою ставкою 3% або 7% річних громадянам видаватимуть на 20 років, а обов'язковий внесок позичальника становитиме не менше 20% вартості об'єкта нерухомості.

Ставка за кредитом (3% чи 7% річних) залежить від цього, до якої категорії належить позичальник. Наприклад, 3% річних за іпотекою отримають військовослужбовці ЗСУ, СБУ, розвідки Міноборони, медики, науковці та педагоги. А 7% річних — ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи.

Щоб отримати пільгову іпотеку за ставкою 3% або 7% річних згідно з програмою, заявник зобов'язаний відповідати декільком параметрам:

бути громадянином України та належати до категорій осіб, зазначених у постанові №856;

бути не молодшим 18 років на момент підписання кредитного договору та не старшим 70 років на момент повної виплати боргу за кредитом;

бути платоспроможним і вести регулярну оплату платежів за кредитом;

не мати жодних чинних іпотечних договорів, які були укладені за будь-якими іншими державними програмами.

Крім того, у власності кандидата на отримання кредиту й членів його сім'ї має бути менше ніж 52,5 кв. метра загальної площі житлової нерухомості для сім'ї на одну особу (одинак) і додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім'ї. Не враховується нерухомість, розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на території, що перебуває в тимчасовій окупації.

Також, згідно з умовами нової іпотечної програми уряду, є вимоги до самого об'єкта нерухомості, що купується в кредит.

Яким має бути предмет іпотеки, згідно з новою програмою:

розташований на території України (але не на окупованій території та не в районі проведення воєнних дій); вартість житла не повинна перевищувати оцінної вартості, визначеної на підставі звіту про оцінку, проведену суб'єктом оціночної діяльності або працівником банку.

Член Ради НБУ Віталій Шапран позитивно оцінює ініціативу пільгової іпотеки. "Це справді важливо, щоб утримати людей на посадах лікарів, науковців та інших зараз важливих спеціальностей. У нас 6,5 млн громадян отримали притулок у ЄС, звичайно, це позначилося на ринку праці. Тож зайвих пільг і витрат уряду в цьому секторі не буде точно. Взагалі вся наша післявоєнна економіка буде побудована на тому, щоб повернути наші трудові ресурси додому, надати соцзахист тим, хто воював у лавах ЗСУ", — зазначає Віталій Шапран.

Раніше Фокус писав, що уряд затвердив умови пільгових іпотечних кредитів зі ставкою 3% та 7% річних.