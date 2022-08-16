Кабмин выделил 1,5 млрд гривен на дотации аграриям: кто может получить деньги (видео)

По словам Дениса Шмыгаля, в Государственной аграрном реестре за три дня его работы зарегистрировалось 1,5 тысячи фермеров. Премьер-министр Украины назвал интернет-платформу "Дієй" для аграриев.

Кабинет министров Украины выделил 1,5 млрд грн на дотации аграриям. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на сегодняшнем заседании правительства.

"Государство направляет 1,5 млрд грн на поддержку фермеров и сельхозпроизводителей", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, максимальная бюджетная дотация для владельцев сельхозугодий составит 372 тыс. грн, максимальная дотация для одного предприятия на содержание коров – 530 тыс. грн.

Таким образом, правительство продолжает политику поддержки малых и средних фермеров, подчеркнул Шмыгаль.

"Дія" для аграриев

12 августа правительство Украины запустило онлайн-платформу для прямого взаимодействия государства и агропроизводителей – Государственный аграрный реестр.

"Это "Дія" для аграриев. Платформа, где представлено прозрачное и понятное распределение всех видов поддержки для украинских фермеров", – уточнил премьер-министр.

Как говорит Шмыгаль, агропроизводители, зарегистрированные в реестре, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также займов и технической помощи от Евросоюза и других международных доноров.

За три дня на платформе зарегистрировалось 1,5 тыс. украинских фермеров.

Как пишет украинский Forbes со ссылкой на прогноз НБУ, в текущем году аграрный сектор Украины будет иметь дополнительный отрицательный вклад в изменение ВВП.

Собранный урожай будет существенно меньше, чем в прошлом году, уточняют журналисты. Около 30% озимых посевов оказались на территории боевых действий или в оккупированных регионах. На урожае могут отразиться и трудности с проведением уборочной кампании из-за уничтожения посевов, техники и элеваторов.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как в июле падали цены на некоторые продукты и товары в Украине. Госстат отчитался о росте потребительских цен. По данным ведомства, за год с июля 2021 по июль 2022 года инфляция составила 22,2%.

Также мы писали о том, как Украина во время войны собирает урожай.