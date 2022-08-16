Кабмін виділив 1,5 млрд гривень на дотації аграріям: хто може отримати гроші (відео)

За словами Дениса Шмигаля, у Державному аграрному реєстрі за три дні його роботи зареєструвалося 1,5 тисяч фермерів. Прем'єр-міністр України назвав інтернет-платформу "Дією" для аграріїв.

Кабінет Міністрів України виділив 1,5 млрд грн на дотації аграріям. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Держава спрямовує 1,5 млрд грн на підтримку фермерів і сільгоспвиробників", — наголосив Шмигаль.

За його словами, максимальна бюджетна дотація для власників сільгоспугідь становитиме 372 тис. грн, максимальна дотація для одного підприємства на утримання корів — 530 тис. грн.

Так, уряд продовжує політику підтримки малих і середніх фермерів, наголосив Шмигаль.

"Дія" для аграріїв

12 серпня уряд України запустив онлайн-платформу для прямої взаємодії держави й агровиробників — Державний аграрний реєстр.

"Це "Дія" для аграріїв. Платформа, де представлено прозорий і зрозумілий розподіл усіх видів підтримки для українських фермерів", — уточнив прем'єр-міністр.

Як каже Шмигаль, агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від Євросоюзу й інших міжнародних донорів.

За три дні на платформі реєструвалося 1,5 тис. українських фермерів.

Як пише український Forbes із посиланням на прогноз НБУ, цього року аграрний сектор України матиме додатковий негативний внесок у зміну ВВП.

Зібраний урожай буде значно меншим, ніж минулого року, уточнюють журналісти. Приблизно 30% озимих посівів опинилися на території бойових дій чи окупованих регіонах. На врожаї можуть позначитися і труднощі з проведенням збирання врожаю через знищення посівів, техніки й елеваторів.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як у липні падали ціни на деякі продукти та товари в Україні. Держстат прозвітував про зростання споживчих цін. За даними відомства, за рік із липня 2021 року по липень 2022 року інфляція склала 22,2%.

Також ми писали про те, як Україна під час війни збирає врожай.