"Такого раньше не было": в Минсоцполитики придумали, как повысить пенсии украинцам (видео)

Помочь с пенсиями смогуn меценаты, если такой законопроект примет Верховная Рада. По словам главы министерства Оксаны Жолнович, в случае принятия инициативы они смогут адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру.

В Украине придумали, как повысить пенсии. Это можно сделать про помощи меценатов, заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше не было", — отметила Жолнович.

Министр социальной политики надеется, что такой законопроект примут в скором времени. Пока что он проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной Рады Украины.

[ + – ] Меценаты смогу помочь с пенсиями для украинцев

Ранее мы рассказывали, как получить соцвыплаты во время войны. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что несмотря на боевые действия в стране, пенсии будут выплачивать стабильно.

Также мы писали, что Зеленский ответил на петицию о снижении зарплат нардепам. Напомним, что в петиции предложили снизить зарплаты народных депутатов до "минималки", а сэкономленные деньги отдать ВСУ и на социальные нужды. Глава государства ответил, что все надбавки осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета министров. При этом президент обратился к главе правительства Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с тем, чтобы они изучили предложения автора петиции и донесли ему о результатах.