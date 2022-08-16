"Такого раніше не було": у Мінсоцполітики вигадали, як підвищити пенсії українцям (відео)

Допомогти з пенсіями зможуть меценати, якщо такий законопроєкт ухвалить Верховна Рада. За словами глави міністерства Оксани Жолнович, у разі ухвалення ініціативи вони зможуть адресно переказувати кошти на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру.

В Україні вигадали, як підвищити пенсії. Це можна зробити за допомогою меценатів, заявила міністриня соціальної політики Оксана Жолнович.

"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів і пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів із невеликими пенсіями, адресно переказувати кошти на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", — зазначила Жолнович.

Міністриня соціальної політики сподівається, що такий законопроєкт ухвалять незабаром. Наразі він проходить обов'язкові етапи розгляду у комітетах Верховної Ради України.

[ + – ] Меценати зможуть допомогти з пенсіями для українців

Раніше ми розповідали, як отримати соцвиплати під час війни. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що, незважаючи на бойові дії в країні, пенсії виплачуватимуть стабільно.

Також ми писали, що Зеленський відповів на петицію щодо зниження зарплат нардепам. Нагадаємо, що в петиції запропонували знизити зарплати народних депутатів до "мінімалки", а зекономлені гроші віддати ЗСУ та на соціальні потреби. Глава держави відповів, що всі надбавки здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів. При цьому президент звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з тим, щоб вони вивчили пропозиції автора петиції та донесли йому про результати.