"Незмінний пріоритет": Зеленський відповів на петицію про зниження зарплат нардепам

У петиції запропонували знизити зарплати народних депутатів до "мінімалки", а зекономлені гроші віддати ЗСУ та на соціальні потреби

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо зниження зарплат депутатам Верховної Ради України заявивши, що згідно із законом, місячний оклад нардепа встановлює парламент. Про це йдеться на сайті Президента України.

Зазначимо, що петицію зареєстровано на сайті Президента України ще 10 червня. Автор петиції Тиняков Олексій Миколайович запропонував на час воєнного стану в країні, а також за два роки після нього встановити зарплату народним депутатам на рівні мінімального окладу праці.

У відповіді Зеленський заявив, що всі надбавки здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів. Вондочас президент звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з тим, щоб вони вивчили пропозиції автора петиції та донесли йому про результати.

Також президент заявив, що потреби ЗСУ та соціальний захист українців — це головні пріоритети держави.

"Депутати люди не бідні, потерплять. Також слід заборонити нарахування премій, надбавок за тяжку працю, скасувати всі пільги", йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, що ще 6 квітня 2022 року в Кабінеті міністрів ухвалили постанову, згідно з якою уряд, Національна комісія з цінних паперів, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій позбавлені надбавок за "інтенсивність праці".

Раніше Фокус писав, що Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ зараз мають зброю, яку на початку вторгнення навіть не могли купити. Наразі Україна все ще просить допомогти закрити небо за допомогою авіації.

Ще нагадаємо, що Зеленський ввів до Ставки Верховного Головнокомандувача нових чиновників. Члени Ставки ведуть стратегічний контроль над ЗСУ та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.