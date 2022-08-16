"Неизменный приоритет": Зеленский ответил на петицию о снижении зарплат нардепам

В петиции предложили снизить зарплаты народных депутатов до "минималки", а сэкономленные деньги отдать ВСУ и на социальные нужды

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о снижении зарплат депутатам Верховной Рады Украины заявив, что согласно закону, месячный оклад нардепа устанавливает парламент. Об этом сказано на сайте Президента Украины.

Отметим, что петиция была зарегистрирована на сайте Президента Украины еще 10 июня. Автор петиции Тиняков Алексей Николаевич предложил на время военного положения в стране, а также через два года после него установить зарплату народным депутатам на уровне минимального оклада труда.

В ответе Зеленский заявил, что все надбавки осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета министров. При этом президент обратился к главе правительства Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с тем, чтобы они изучили предложения автора петиции и донесли ему о результатах.

Также президент заявил, что нужны ВСУ и социальная защита украинцев – это главные приоритеты государства.

"Депутаты люди не бедны, потерпят. Также следует запретить начисление премий, надбавок за тяжелый труд, отменить все льготы", сказано в тексте петиции.

Напомним, что еще 6 апреля 2022 года в Кабинете министров приняли постановление, согласно которому правительство, Национальная комиссия по ценным бумагам, главы областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций лишены надбавок за "интенсивность труда".

Ранее Фокус писал, что Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сейчас имеют оружие, которое в начале вторжения даже не могли купить. Сейчас Украина все еще просит помочь закрыть небо при помощи авиации.

Еще напомним, что Зеленский ввел в Ставку Верховного Главнокомандующего новых чиновников. Члены Ставки ведут стратегический контроль над ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами.