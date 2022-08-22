ПриватБанк блокирует счета жителей оккупированных территорий, — Минреинтеграции

В министерстве реинтеграции сообщили, что банк требует от клиентов актуализации персональных данных. Если клиент не идентифицирует себя, в учреждении могут заблокировать его счет.

ПриватБанк блокирует счета переселенцев из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, требуя актуализировать данные о месте жительства. Такие действия финучреждения незаконны, заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, банк запрашивает у людей копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ. В редких случаях клиентов просят лично приехать в отделение банка.

"Украинцы жалуются, что банк требует от них актуализацию персональных данных. С помощью мобильного приложения "Приват24" или на сайте им нужно обновить информацию по адресу проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства", — сказала Верещук.

Она отметила, что Минреинтеграции уже обратилось в НБУ с просьбой прояснить ситуацию.

"Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет. Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы", — добавила Верещук.

Что делать клиентам с местом регистрации в оккупированных районах Донбасса?

В Минреинтеграции объяснили, что если ПриватБанк требует актуализировать данные, необходимо обратиться:

на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84 33 – для граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях (через WhatsApp, Telegram, Viber);

в общественную организацию "Донбасс СОС".

Консультации можно получить, обратившись на "горячую линию" по телефону: 0800 309 110; в приложение Viber +380935006918; через электронную почту: [email protected]; страницу в Facebook и онлайн-приемную.

Консультации предоставляются по будням с 9:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 18:00.

Как сообщалось, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявила, что 250 тыс. украинцев не получили помощь из-за проблем с "Дія".

Напомним, ранее Фокус писал, что ВРУ приняла закон, которым в течение действия военного положения "банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом – физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, который соответствует пороговой финансовой операции, если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения".