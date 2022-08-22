ПриватБанк блокує рахунки мешканців окупованих територій, — Мінреінтеграції

У міністерстві реінтеграції повідомили, що банк вимагає від клієнтів актуалізації персональних даних. Якщо клієнт не ідентифікує себе, установа може заблокувати його рахунок.

ПриватБанк блокує рахунки переселенців із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області, вимагаючи актуалізувати дані про місце проживання. Такі дії фінустанови є незаконними, заявила віцепрем'єр-міністриня — міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, банк запитує у людей копії документів, зокрема довідки про взяття на облік ВПО. У поодиноких випадках клієнтів просять особисто приїхати до відділення банку.

"Українці скаржаться, що банк вимагає від них актуалізації персональних даних. За допомогою мобільного додатка "Приват24" або на сайті їм потрібно оновити інформацію за адресою проживання та додати документ, що підтверджує місце проживання", — сказала Верещук.

Вона зазначила, що Мінреінтеграції вже звернулося до НБУ з проханням прояснити ситуацію.

"Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок. Подібні вимоги банку та блокування рахунків неприпустимі", — додала Верещук.

Що робити клієнтам із місцем реєстрації в окупованих районах Донбасу?

У Мінреінтеграції пояснили, що якщо ПриватБанк вимагає актуалізувати дані, необхідно звернутись:

на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33 — для громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (через WhatsApp, Telegram, Viber);

у громадську організацію "Донбас СОС".

Консультації можна отримати, звернувшись на гарячу лінію за телефоном: 0800 309 110; у додаток Viber +380935006918; електронною поштою: [email protected]; сторінку у Facebook та онлайн-приймальну.

Консультації надаються по буднях із 09:00 до 21:00, у суботу з 09:00 до 18:00.

Як повідомлялося, міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявила, що 250 тис. українців не отримали допомогу через проблеми з "Дією".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що ВРУ ухвалила закон, яким протягом дії воєнного стану "банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів у процесі їх внесення клієнтом — фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, що відповідає граничній фінансовій операції, якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідних документів або відомостей".