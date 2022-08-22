Аренда квартир может подорожать: почему и в каких городах

Рынок аренды жилья адаптируется к новым условиям, эксперты уверены — осенью будет скачок арендных ставок.

Рынок аренды жилой недвижимости в Украине постепенно выходит из стагнации: многие украинцы возвращаются в большие города страны, чем и могут спровоцировать подорожание аренды жилой недвижимости. Как рассказал в комментарии 24 каналу президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита, аренда жилья может подорожать в таких городах, как Киев и Одесса, а вот в западных регионах, наоборот, цены будут стабильными.

"Возможно, цена повысится в Киеве и Одессе за счет активного возвращения и переезда людей в столицу. Аренда может возрасти на 10 – 15%. В западных регионах цены стабилизировались, существенных изменений не последует", — говорит эксперт.

Что происходит с ценами на аренду квартир?

Как объяснил глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр в эфире телеканала "Киев", рынок аренды жилья в Киеве в последнее время восстановился на 80%, но в отдельных ценовых сегментах цены на аренду жилья растут не только из-за повышенного спроса, но и из-за изменения курса доллара, то есть, на фоне девальвации.

"Рынок недвижимости привязан к доллару. Покупка привязана к доллару. Риэлторы говорят, что если три-четыре месяца у них в работе было 10-15 вариантов на сдачу в аренду, то сейчас не осталось ни одного, их практически все арендовали, работать не с чем. Это в мелком сегменте – 10-12 тысяч гривен", – отметил эксперт.

Иван Кудояр также отметил, что среди арендаторов квартир, например в Киеве, сейчас много переселенцев из Харькова и Запорожья. Люди пытаются поселиться в столице, подальше от продолжающихся в этих регионах активных боевых действий.

Тем временем, в августе 2022 в Киеве арендовать квартиру можно за 5,5-30 тыс. грн. в месяц. По данным ОЛХ, аренда однокомнатной обойдется в 8-12 тыс. грн. , двухкомнатной — 11-23 тыс. грн. в месяц, а трехкомнатной — 13-30 тыс. грн. в месяц.

Как ранее писал Фокус, в июне стоимость аренды жилья в столице уже достигла дна, и похоже, снижать ставки арендодатели больше не будут.

Также Фокус объяснял, почему во время войны можно выгодно купить квартиру в Киеве.