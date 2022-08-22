Оренда квартир може подорожчати: чому та в яких містах

Ринок оренди житла адаптується до нових умов, експерти впевнені — восени буде стрибок орендних ставок.

Ринок оренди житлової нерухомості в Україні поступово виходить із стагнації: багато українців повертаються до великих міст країни, чим і можуть спровокувати подорожчання оренди житлової нерухомості. Як розповів у коментарі 24 каналу президент Асоціації фахівців із нерухомості України Юрій Піта, оренда житла може подорожчати у таких містах, як Київ та Одеса, а от у західних регіонах, навпаки, ціни будуть стабільними.

"Можливо, ціна підвищиться у Києві й Одесі за рахунок активного повернення та переїзду людей у столицю. Оренда може зрости на 10–15%. У західних регіонах ціни стабілізувалися, суттєвих змін не буде", — каже експерт.

Що відбувається із цінами на оренду квартир?

Як пояснив голова Спілки консультантів із нерухомості Іван Кудояр в ефірі телеканалу "Київ", ринок оренди житла в Києві останнім часом відновився на 80%, але в окремих цінових сегментах ціни на оренду житла зростають не лише через підвищений попит, а й зміни курсу долара, тобто, на тлі девальвації.

"Ринок нерухомості прив'язаний до долара. Купівля прив'язана до долара. Ріелтори кажуть, що якщо три-чотири місяці в них у роботі було 10-15 варіантів на здачу в оренду, то зараз не залишилося жодного, їх практично всі орендували, працювати ні з чим. Це в дрібному сегменті — 10-12 тисяч гривень", — зазначив експерт.

Іван Кудояр також зазначив, що серед орендарів квартир, наприклад у Києві, зараз багато переселенців із Харкова та Запоріжжя. Люди намагаються оселитися в столиці, подалі від активних бойових дій, що тривають у цих регіонах.

Тим часом, у серпні 2022 року в Києві орендувати квартиру можна за 5,5-30 тис. грн на місяць. За даними ОЛХ, оренда однокімнатної коштуватиме 8-12 тис. грн, двокімнатної — 11-23 тис. грн на місяць, а трикімнатної — 13-30 тис. грн на місяць.

Як раніше писав Фокус, у червні вартість оренди житла в столиці вже досягла дна, і, схоже, знижувати ставки орендодавці більше не будуть.

Також Фокус пояснював, чому під час війни можна вигідно купити квартиру в Києві.