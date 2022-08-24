Надеются продать: правительство готовится активнее пускать с молотка госпредприятия

Кабинет Министров Украины на заседании 23 августа изменил порядок проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Согласно решению правительства, с 1 сентября появится возможность проведения повторного аукциона с пошаговым понижением стартовой цены. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

"С сентября мы запускаем приватизацию, что позволит активизировать экономическую деятельность в стране. Убыточные и неэффективные госпредприятия получат новых собственников, которые будут инвестировать в их модернизацию и развитие, создадут новые рабочие места. Упрощение условий проведения приватизации будет способствовать росту частных инвестиций в экономику и поступлениям средств в государственный бюджет", — рассказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

В измененных Кабмином правилах приватизации появятся еще несколько новаций:

введение повторного электронного аукциона методом пошагового снижения стартовой цены и дальнейшего представления ценовых предложений;

сокращение периода между аукционами с 20-35 до 10-15 календарных дней;

подписание протокола о результатах электронного аукциона путем наложения квалифицированных электронных подписей;

оплата победителем электронного аукциона купленного объекта приватизации в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона;

подпись договора купли-продажи объекта приватизации в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​формирования протокола;

публикация органом приватизации в электронной торговой системе приказа о завершении приватизации в течение десяти календарных дней со дня его издания.

Исполняющая обязанности Главы Фонда госимущества Ольга Батова в своей колонке на сайте "Экономическая правда" рассказала, как новые правила изменят ситуацию с проведением электронных аукционов: "Это снизит риск срыва аукциона недобросовестным участником, когда в таком случае теряется такой гарантийный взнос. Теперь срывать аукцион будет стоить в 2 раза дороже. Оплата за актив теперь будет производиться до заключения договора купли-продажи. Это обеспечит скорейшее получение средств в бюджет, а также будет служить дополнительной гарантией выполнения обязательств покупателем", — считает и.о. Главы Фонда госимущества.

Тем временем, в 2022 году государство планирует провести аукционы по приватизации 23 объектов спиртовой отрасли и 3 комбинатов хлебопродуктов. По данным Фонда государственного имущества Украины, эти объекты расположены в безопасных регионах страны, поэтому их приватизация будет способствовать решению вопроса продовольственной безопасности.

"В частной собственности они могут стать площадками для переработки и хранения зерна, их восстановление также позволит сохранить и создать рабочие места", — сказано в сообщении.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что старт массовой приватизации, которая ранее была приостановлена в условиях полномасштабной войны против России, стартует с 1 сентября 2022 года.

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