Сподіваються продати: уряд готується активніше пускати з молотка держпідприємства

Кабінет Міністрів України на засіданні 23 серпня змінив порядок проведення електронних аукціонів із продажу об'єктів малої приватизації.

Згідно з рішенням уряду, з 1 вересня з'явиться можливість проведення повторного аукціону з покроковим зниженням стартової ціни. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

"З вересня ми запускаємо приватизацію, що дозволить активізувати економічну діяльність у країні. Збиткові та неефективні держпідприємства отримають нових власників, які інвестуватимуть у їх модернізацію та розвиток, створять нові робочі місця. Спрощення умов проведення приватизації сприятиме зростанню приватних інвестицій в економіку та надходженням коштів до державного бюджету", — розповіла перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

У змінених Кабміном правилах приватизації з'являться ще кілька новацій:

запровадження повторного електронного аукціону методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

скорочення періоду між аукціонами із 20-35 до 10-15 календарних днів;

підписання протоколу про результати електронного аукціону шляхом накладання кваліфікованих підписів;

оплата переможцем електронного аукціону купленого об'єкта приватизації протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу про результати аукціону;

підпис договору купівлі-продажу об'єкта приватизації протягом 25 робочих днів з дня, наступного за днем ​​формування протоколу;

публікація органом приватизації в електронній торговельній системі наказу про завершення приватизації протягом десяти календарних днів від дня його видання.

Виконувачка обов'язків Голови Фонду держмайна Ольга Батова у своїй колонці на сайті "Економічна правда" розповіла, як нові правила змінять ситуацію з проведенням електронних аукціонів: "Це знизить ризик зриву аукціону несумлінним учасником, коли в такому разі втрачається такий гарантійний внесок. Тепер зривати аукціон коштуватиме в 2 рази дорожче. Оплата за актив тепер здійснюватиметься до укладення договору купівлі-продажу. Це забезпечить якнайшвидше отримання коштів до бюджету, а також буде додатковою гарантією виконання зобов'язань покупцем", — вважає в.о. Глави Фонду держмайна.

Тим часом у 2022 році держава планує провести аукціони із приватизації 23 об'єктів спиртової галузі та 3 комбінатів хлібопродуктів. За даними Фонду державного майна України, ці об'єкти розташовані у безпечних регіонах країни, тому їх приватизація сприятиме розв'язанню питання продовольчої безпеки.

"У приватній власності вони можуть стати майданчиками для перероблення та зберігання зерна, їх відновлення також дозволить зберегти та створити робочі місця", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що старт масової приватизації, яку раніше призупинили в умовах повномасштабної війни проти Росії, стартує з 1 вересня 2022 року.

Раніше економіст Центру економічної стратегії Богдан Прохоров розповів, як приватизація може допомогти відновити українську економіку.