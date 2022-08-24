В Украине появились плохие банкноты: как выглядят неликвидные гривны и что с ними делать

В Украине появились испорченные купюры из временно оккупированных районов страны. Они уже попали в банковские терминалы, а теперь вместе со сдачей в торговых сетях могут попасть к украинцам.

В Украине в наличном обороте появились банкноты гривны, умышленно поврежденные банками во время войны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков на временно оккупированных территориях. Отмечается, что такие банкноты, чаще всего, имеют механические повреждения (обрезано не менее половины банкноты; разрезание банкноты пополам или на три части; просверленные в банкноте три или более отверстий). Также купюры могут быть повреждены специальными растворами или другими красящими веществами.

[ + – ] Как выглядят недействительные банкноты с временно оккупированных территорий

В НБУ предупреждают, что такими банкнотами лучше не рассчитываться. "Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников", – говорится в сообщении Нацбанка.

В Нацбанке также рассказали, что делать с поврежденными банкнотами. "В случае сомнения гражданам нужно обращаться в любой банк. Поврежденные банкноты во время действия военного состояния обмена не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком. Поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об изъятии таких банкнот информируются правоохранительные органы, которые будут осуществлять соответствующие расследования".

Тем временем, некоторые сети терминалов в Украине уже начали останавливать прием банкнот номиналом 500 грн. и 1000 грн. через свои устройства. Об ограничениях, в частности, уже сообщила сеть IBox.

"Сейчас наблюдаются массовые случаи пополнения терминалов IBOX 500 и 1000-гривневыми купюрами неплатежного состояния, выведенных из обращения в хранилищах некоторых украинских банков в Херсоне. В связи с этим определенный процент платежей останавливается до проведения инкассации и поиска таких купюр", – сказано в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook.

Ранее Фокус писал, что на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне навязывают украинцам паспорта РФ, готовясь к "референдуму".

Как сообщалось, Евросоюз запретил отправлять физическим и юридическим лицам в России, попавшим под действие санкций, банкноты, номинированные в евро.