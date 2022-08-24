В Україні з'явилися погані банкноти: як виглядають неліквідні гривні та що з ними робити

В Україні з'явилися зіпсовані купюри з тимчасово окупованих районів країни. Вони вже потрапили до банківських терміналів, а тепер разом зі здаванням у торгових мережах можуть потрапити до українців.

В Україні у готівковому обігу з'явилися банкноти гривні, які навмисне пошкоджені банками під час війни. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про гроші, викрадені окупантами чи мародерами із захоплених відділень банків на тимчасово окупованих територіях. Зазначається, що такі банкноти, найчастіше, мають механічні пошкодження (обрізано не менш як половина банкноти; розрізання банкноти навпіл або на три частини; просвердлення у банкноті три або більше отворів). Також купюри можуть бути пошкоджені спеціальними розчинами або іншими барвниками.

[ + – ] Як виглядають недійсні банкноти з тимчасово окупованих територій

У НБУ попереджають, що такими банкнотами краще не розраховуватись. "Доречно також повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників", — йдеться у повідомленні Нацбанку.

У Нацбанку також розповіли, що робити із пошкодженими банкнотами. "У разі сумніву громадянам потрібно звертатися до будь-якого банку. Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком. Підроблені та спеціально пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про вилучення таких банкнот інформують правоохоронні органи, які здійснюватимуть відповідні розслідування".

Тим часом деякі мережі терміналів в Україні вже почали зупиняти прийом банкнот номіналом 500 грн та 1000 грн через свої пристрої. Про обмеження, зокрема, вже повідомила мережа IBox.

"Зараз спостерігаються масові випадки поповнення терміналів IBOX 500 та 1000-гривневими купюрами неплатіжного стану, виведених з обігу у сховищах деяких українських банків у Херсоні. У зв'язку з цим певний відсоток платежів зупиняється до проведення інкасації та пошуку таких купюр", — сказано в на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Раніше Фокус писав, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни нав'язують українцям паспорти РФ, готуючись до "референдуму".

Як повідомлялося, Євросоюз заборонив відправляти фізичним та юридичним особам у Росії, які потрапили під дію санкцій, банкноти, номіновані в євро.