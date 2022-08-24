Миллионы на молоко: как отечественным фермерам поможет Швейцария

Швейцария выделила Украине 2,5 млн швейцарских франков в поддержку молочных хозяйств в регионах, которые пострадали от войны

Швейцария выделила 2,5 млн швейцарских франков (около 100 млн грн) для поддержки украинских хозяйств по производству молока в пострадавших от боевых действий регионах. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Деньги, предоставленные Швейцарией, будут направлены хозяйствам в Черниговской, Киевской и Сумской областях. Само финансирование происходит в рамках проекта по улучшению доступа украинцев к качественным молочным продуктам путем обеспечения гигиены доения.

Отмечается, что производители молока в пострадавших от войны областях получат средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, пред- и последоильной обработки вымени, салфетки для гигиены вымени, перчатки, реактивы для выявления скрытых форм маститов, дезинфектанты для помещений животного и т.п., что покроет в полной мере квартальную потребность хозяйств.

"Закупка товаров будет преимущественно осуществляться непосредственно у тех украинских поставщиков, которые действовали на рынке и до войны, что позволит им продолжать предоставлять средства гигиены и обслуживать молочные хозяйства и в дальнейшем, — говорится в сообщении Минагро.

По состоянию на 1 августа 2022 г. уже 232 молочных хозяйства подтвердили потребность в получении гуманитарной помощи, из них 95 – из Черниговской области, 78 – из Киевской области, 59 – из Сумской области.

Напомним, Евросоюз пообещал предоставить Украине финансовую помощь на 9 млрд евро. 1 млрд евро Киев уже получил, а вот второй транш ожидается не раньше осени. Дело в том, что планерные сессии Европарламента и Совета ЕС, на которых и принимаются подобные решения, состоятся лишь в сентябре.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия готова взять на себя лидерство в вопросе максимально оперативного получения Киевом макрофинансовой помощи.