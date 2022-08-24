Мільйони на молоко: як вітчизняним фермерам допоможе Швейцарія

Швейцарія виділила Україні 2,5 млн швейцарських франків на підтримку молочних господарств у регіонах, які постраждали від війни.

Швейцарія виділила 2,5 млн швейцарських франків (близько 100 млн грн) для підтримки українських господарств із виробництва молока в регіонах, що постраждали від бойових дій. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Гроші, надані Швейцарією, надішлють господарствам у Чернігівській, Київській і Сумській областях. Саме фінансування відбувається в межах проєкту щодо покращення доступу українців до якісних молочних продуктів шляхом забезпечення гігієни доїння.

Зазначається, що виробники молока в постраждалих від війни областях отримають засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- і післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для приміщень тварини тощо, що покриє повною мірою квартальну потребу господарств.

"Закупівлю товарів переважно здійснюватимуть безпосередньо в тих українських постачальників, які діяли на ринку й до війни, що дозволить їм продовжувати надавати засоби гігієни й обслуговувати молочні господарства надалі", — йдеться в повідомленні Мінагро.

Станом на 1 серпня 2022 р. уже 232 молочні господарства підтвердили потребу в отриманні гуманітарної допомоги, з них 95 — із Чернігівської області, 78 — із Київської області, 59 — із Сумської області.

Нагадаємо, Євросоюз пообіцяв надати Україні фінансову допомогу на 9 млрд євро. 1 млрд євро Київ уже отримав, а ось другий транш очікується не раніше за осінь. Справа в тому, що планерні сесії Європарламенту й Ради ЄС, на яких і ухвалюють подібні рішення, відбудуться лише у вересні.

Раніше міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина готова взяти на себе лідерство в питанні максимально оперативного отримання Києвом макрофінансової допомоги.