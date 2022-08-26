На пути к восстановлению: в Украине появился реестр поврежденного ВС РФ имущества

В реестре уже есть 256 тысяч записей про повреждения общей площадью более 17,7 млн квадратных метров.

В Украине заработал Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Здесь будет собрана информация о жилых зданиях и других сооружениях, которые разрушили российские войска во время полномасштабного вторжения в нашу страну. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что запуск реестра поможет создать эффективный план восстановления и компенсировать ущерб украинцам.

"Восстановление – сложный процесс, который займет много времени и ресурсов. Поэтому важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше", – говорится в сообщении.

В реестре уже есть 256 тысяч записей про повреждения общей площадью более 17,7 млн квадратных метров. Но эта цифра еще не окончательная, ведь не учитывает разрушенную инфраструктуру и промышленные объекты.

"За полгода полномасштабного вторжения враг нанес прямые убытки инфраструктуре Украины на 113,5 млрд долларов. Сейчас это предварительные расчеты. В реестре вся информация будет детально рассчитана и верифицирована", – добавил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как подать заявку на компенсацию ущерба

Чтобы оформить заявку, нужно:

зайти в приложение Дія;

перейти в раздел "Услуги" выбрать пункт "Поврежденное имущество" и нажать кнопку "Начать";

выбрать имущество, которое вам принадлежит;

заполнить заявление по пунктам, которые запросит система;

после подачи заявки комиссия, созданная органом самоуправления или ВГА составит акт обследования имущества (именно он будет основанием для получения компенсации).

Тем временем заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем рассказал, как именно будут вносить информацию в реестр:

результаты обследования повреждений будут вносить в реестр комиссии, созданные органами местного самоуправления и военно-гражданскими администрациями;

комиссии будут осуществлять верификацию уже вносимых гражданами данных, в частности через приложение Дія;

в реестр также будет интегрирована информация о поврежденных объектах государственной и коммунальной собственности, а также транспортной, энергетической и другой инфраструктуре.

Напомним, аналитический центр Киевской школы экономики KSE Institute совместно с правительственными органами и партнерскими организациями оценил объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения зданий и инфраструктуры. По состоянию на 1 августа ущерб увеличился до $108,3 млрд или 2,9 трлн грн.

Также Фокус писал, что в Украине появится электронная карта с подробной информацией про ущерб, нанесенный российскими войсками.