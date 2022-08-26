На шляху до відновлення: в Україні з'явився реєстр пошкодженого ЗС РФ майна

У реєстрі вже є 256 тисяч записів про пошкодження загальною площею понад 17,7 млн квадратних метрів.

В Україні запрацював Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Тут зберуть інформацію про житлові будинки та інші споруди, які зруйнували російські війська під час повномасштабного вторгнення до нашої країни. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що запуск реєстру допоможе створити ефективний план відновлення та компенсувати збитки українцям.

"Відновлення — складний процес, який займе багато часу та ресурсів. Тому важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше", — йдеться у повідомленні.

У реєстрі вже є 256 тисяч записів про пошкодження загальною площею понад 17,7 млн квадратних метрів. Але ця цифра ще не остаточна, адже не враховує зруйнованої інфраструктури та промислових об'єктів.

"За пів року повномасштабного вторгнення ворог завдав прямих збитків інфраструктурі України на 113,5 млрд доларів. Зараз це попередні розрахунки. У реєстрі вся інформація буде детально розрахована та верифікована", — додав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як подати заявку на компенсацію збитків

Щоб оформити заявку, потрібно:

зайти в додаток "Дія";

перейти до розділу "Послуги" вибрати пункт "Пошкоджене майно" та натиснути кнопку "Почати";

вибрати майно, що вам належить;

заповнити заяву за пунктами, які запросить система;

після подання заявки комісія, створена органом самоврядування чи ВДА складе акт обстеження майна (саме він буде основою отримання компенсації).

Тим часом заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розповів, як саме вноситимуть інформацію до реєстру:

результати обстеження ушкоджень вноситимуть до Реєстру комісії, створених органами місцевого самоврядування та військово-громадянськими адміністраціями;

комісії здійснюватимуть верифікацію даних, що вже вносяться громадянами, зокрема через додаток "Дія";

до реєстру також інтегрують інформацію про пошкоджені об'єкти державної та комунальної власності, а також транспортну, енергетичну та іншу інфраструктуру.

Нагадаємо, аналітичний центр Київської школи економіки KSE Institute спільно з урядовими органами та партнерськими організаціями оцінив обсяг прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування будівель та інфраструктури. Станом на 1 серпня збитки збільшились до $108,3 млрд або 2,9 трлн грн.

Також Фокус писав, що в Україні з'явиться електронна карта з детальною інформацією про збитки, завдані російськими військами.