Представили електронну карту відновлення зруйнованих областей України (фото)

Стало відомо, які країни можуть взяти участь у відновленні України. Серед іншого, Ірландія відновить руйнування на Рівненщині, Німеччина — на Чернігівщині, а Канада — на Сумщині.

Напередодні у швейцарському Лугано прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції, присвяченій повоєнному відновленню України, заявив, що уряд формує електронну карту, щоб відзначити всі збитки, завдані російськими військами. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

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[ + – ] Які країни відновлюватимуть Україну

Під час виступу прем'єр-міністр показав список країн, які можуть брати участь у відновленні України.

Які країни відновлюватимуть області України

Ірландія — Рівненську

Німеччина — Чернігівську

Канада — Сумську

США й Туреччина — Харківську

Чехія, Фінляндія та Швеція — Луганську

Бельгія — Миколаївську

Швеція та Нідерланди — Херсонську

Швейцарія — Одеську

Франція — м. Одесу

Норвегія — Кіровоградську

Австрія — Запорізьку

Польща й Італія — Донецьку

План відновлення оцінюється в 750 млрд доларів, а основним його джерелом, за інформацією Шмигаля, мають стати конфісковані активи РФ.

"Ми вважаємо, що основним джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. Російське керівництво розв'язало цю криваву війну. Воно призвело до цих масштабних руйнувань і повинне понести за це відповідальність", — пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, міжнародні партнери зможуть принести свій унікальний досвід і розуміння того, як побудувати якісно нове середовище в зруйнованих і постраждалих містах та селах.

Чиновник оцінює заморожені активи РФ у 300-500 млрд доларів, а основна група країн уже розпочала процеси конфіскації цих активів.

"Вдячні Німеччині за перші кроки. Вдячні Канаді та США за підготовку національних законодавств. Упевнений, що всі країни братимуть участь у цьому процесі та забезпечать цю справедливість", — пояснив прем'єр.

Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі збирають на "Байрактар" для України. За даними журналістів, крім поляків, кошти жертвують і білоруси, які мешкають у Польщі.

Нагадаємо, що Австралія надіслала в Україну 4 бронемашини Bushmaster. Перша партія M113AS4 вже вирушила в Україну з військової бази Зеленого континенту.