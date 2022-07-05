Представлена электронная карта восстановления разрушенных областей Украины (фото)
Стало известно, какие страны могут поучаствовать в восстановлении Украины. Среди прочего, Ирландия восстановит разрушения в Ровенской области, Германия — в Черниговской, а Канада — в Сумской.
Накануне в швейцарском Лугано премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции, посвященной послевоенному восстановлению Украины, заявил, что правительство формирует электронную карту, чтобы отметить весь ущерб, нанесенный российскими войсками. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Во время выступления премьер-министр показал список стран, которые могут поучаствовать в восстановлении Украины.
Какие страны будут восстанавливать области Украины
- Ирландия — Ровенскую
- Германия – Черниговскую
- Канада – Сумскую
- США и Турция – Харьковскую
- Чехия, Финляндия и Швеция – Луганскую
- Бельгия – Николаевскую
- Швеция и Нидерланды – Херсонскую
- Швейцария – Одесскую
- Франция — г. Одессу
- Норвегия – Кировоградскую
- Австрия – Запорожскую
- Польша и Италия – Донецкую
План восстановления оценивается в 750 млрд долларов, а основным его источником, по информации Шмыгаля, должны стать конфискованные активы РФ.
"Мы считает, что основным источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Российское руководство развязало эту кровавую войну. Они привели к этим масштабным разрушениям и должны понести за это ответственность", — объяснил премьер-министр.
По его словам, международные партнеры смогут принести свой уникальный опыт и понимание того, как построить качественно новую среду в разрушенных и пострадавших городах и селах.
Чиновник оценивает замороженные активы РФ в 300-500 млрд долларов, а основная группа стран уже начала процессы по конфискации этих активов.
"Благодарны Германии за первые шаги. Благодарны Канаде и США за подготовку национальных законодательств. Уверен, что все страны будут участвовать в этом процессе и обеспечат эту справедливость", — объяснил премьер.
Ранее Фокус сообщал, что в Польше собирают на "Байрактар" для Украины. По данным журналистов, кроме поляков средства жертвуют и белорусы, проживающие в Польше.
Напомним, что Австралия поставила в Украину 4 бронемашины Bushmaster. Первая партия M113AS4 уже отправились в Украину с военной базы Зеленого континента.