Представлена электронная карта восстановления разрушенных областей Украины (фото)

Стало известно, какие страны могут поучаствовать в восстановлении Украины. Среди прочего, Ирландия восстановит разрушения в Ровенской области, Германия — в Черниговской, а Канада — в Сумской.

Накануне в швейцарском Лугано премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции, посвященной послевоенному восстановлению Украины, заявил, что правительство формирует электронную карту, чтобы отметить весь ущерб, нанесенный российскими войсками. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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[ + – ] Какие страны будут восстанавливать Украину

Во время выступления премьер-министр показал список стран, которые могут поучаствовать в восстановлении Украины.

Какие страны будут восстанавливать области Украины

Ирландия — Ровенскую

Германия – Черниговскую

Канада – Сумскую

США и Турция – Харьковскую

Чехия, Финляндия и Швеция – Луганскую

Бельгия – Николаевскую

Швеция и Нидерланды – Херсонскую

Швейцария – Одесскую

Франция — г. Одессу

Норвегия – Кировоградскую

Австрия – Запорожскую

Польша и Италия – Донецкую

План восстановления оценивается в 750 млрд долларов, а основным его источником, по информации Шмыгаля, должны стать конфискованные активы РФ.

"Мы считает, что основным источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Российское руководство развязало эту кровавую войну. Они привели к этим масштабным разрушениям и должны понести за это ответственность", — объяснил премьер-министр.

По его словам, международные партнеры смогут принести свой уникальный опыт и понимание того, как построить качественно новую среду в разрушенных и пострадавших городах и селах.

Чиновник оценивает замороженные активы РФ в 300-500 млрд долларов, а основная группа стран уже начала процессы по конфискации этих активов.

"Благодарны Германии за первые шаги. Благодарны Канаде и США за подготовку национальных законодательств. Уверен, что все страны будут участвовать в этом процессе и обеспечат эту справедливость", — объяснил премьер.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше собирают на "Байрактар" для Украины. По данным журналистов, кроме поляков средства жертвуют и белорусы, проживающие в Польше.

Напомним, что Австралия поставила в Украину 4 бронемашины Bushmaster. Первая партия M113AS4 уже отправились в Украину с военной базы Зеленого континента.